منافسو “الخضر” في “الكان”.. مواجهات قليلة ونتائج متباينة

الجزائر تعود إلى مدينة بواكي بعد 40 سنة

تعرف الخضر، ليلة الخميس، على مجموعتهم التي سيلعبون فيها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المؤجلة لسنة 2024 بساحل العاج، وهذا من خلال القرعة التي جرت وقائعها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وقد أجمع المحللون على أن المجموعة التي وقعت فيها الجزائر تعتبر متوازنة لأبعد الحدود، التي ضمت كلا من بوركينافاسو، موريتانيا، وأنغولا، حيث تجنب أشبال المدرب جمال بلماضي مجموعة الموت والاصطدام بكبار القارة السمراء رغم أن الفوارق قد تقلصت بشكل كبير بين المنتخبات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

ومع هذا، يبقى محاربو الصحراء المرشحين الأبرز للتأهل للدور الثاني في صدارة المجموعة الرابعة وهو ما تؤكده لغة الأرقام والإحصائيات، فتاريخيا يملك الخضر أفضلية على بقية المنافسين في المجموعة، فالخيول البوركينابية ستشارك في نهائيات الكان للمرة الـ12 وهي التي تأهلت لهذه النسخة على رأس مجموعتها بـ11 نقطة، التي ضمت منتخب جزر الرأس الأخضر الذي حل ثانيا، والطوغو، وإسواتيني، وسبق للخضر أن واجهوا بوركينافاسو خلال الكان مرتين فقط، وكان ذلك سنة 1996 وانتصروا خلالها بهدفين دون رد من توقيع لونيسي ودزيري بلال، وتواجها مجددا سنة 1998 ليأخذ البوركينابيون ثأرهم وينتصروا على الأفناك بهدفين لواحد من توقيع موسى صايب.

أما بالنسبة للمنتخب الموريتاني الشقيق، فإنه يشارك فقط للمرة الثالثة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد نسختي 2019 و2021، وودع المنافستين من الدور الأول، حيث تأهل المرابطون بجمعهم 10 نقاط بعد المتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية، وحلت الغابون في هذه المجموعة ثالثا والسودان جاءت رابعة، وستكون هذه المباراة هي الأولى للموريتانيين في تاريخ الكان، وأول لقاء رسمي منذ سنة 1985، حيث التقى الطرفان في تصفيات كان 1986 وانتهت مباراة الذهاب برباعية للخضر فيما تعادل المنتخبان إيابا بهدف في كل شبكة.

وبالنسبة للمنتخب الأنغولي، فقد شارك من قبل في 8 نسخ للكان، وجاء تأهل الغزلان السوداء في المرتبة الثانية عن مجموعتهم خلال التصفيات بعد غانا، في مجموعة ضمت أيضا إفريقيا الوسطى ومدغشقر، ويحمل سجل الكان مواجهة واحدة فقط بين الخضر وأنغولا، وكان ذلك سنة 2010 تحت قيادة الناخب الوطني القدير رابح سعدان وانتهت على وقع التعادل السلبي.

وبعد تحديد المجموعات الست لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بساحل العاج، فإن الجزائر ستخوض كل مبارياتها على مستوى مدينة بواكي، وهذا على أرضية ميدان ملعب “السلام”، حيث تم تدشين هذا الملعب سنة 1984 وخضع لعملية تحديث سنة 2007 ثم سنة 2018 استعدادا لاحتضان الحدث القاري، ويعود الخضر لمدينة “بواكي” بعد 40 سنة من الغياب، حيث سبق لهم وأن لعبوا لقاءات الدور الأول هناك لكأس أمم إفريقيا سنة 1984 وانتصروا على منتخب مالاوي بثلاثية نظيفة، ثم انتصروا على منتخب غانا بهدفين دون رد، وتعادلوا من دون أهداف أمام نيجيريا، قبل أن يغادروا المنافسة في نصف النهائي بركلات الترجيح على يد الأسود غير المروضة الكاميرونية.