منافس آخر لـ “محاربي الصحراء” يصل إلى الكاميرون

حلّ منتخب كوت ديفوار لِكرة القدم، الخميس، بِمدينة دوالا الكاميرونية، تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتتبارى كوت ديفوار مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 20 من جانفي الحالي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي غينيا الاستوائية وسيراليون.

ووفقا لِتقارير الصحافة المحلية، فإن وزير الرياضة الإيفواري بولان كلود دانهو رفع السقف عاليا، وطالب لاعبي منتخب بلاده بِالعودة من الكاميرون إلى ساحل العاج بِالكأس الإفريقية. وهي الأمنية ذاتها لِرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو.

وسبق لِمنتخب كوت ديفوار إحراز كأس أمم إفريقيا في نسختَي 1992 و2015. وخلال الطبعة الأخيرة عام 2019، ودّع المضمار من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام الجزائر.

وبات فريق كوت ديفوار ثاني منافس للمنتخب الوطني الجزائري، يصل أو يُسافر إلى الكاميرون موطن البطولة الكروية القارية، بعد فريق سيراليون الذي طار إلى مدينة دوالا، الخميس.