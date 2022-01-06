-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منافس آخر لـ “محاربي الصحراء” يصل إلى الكاميرون

علي بهلولي
  • 299
  • 0
منافس آخر لـ “محاربي الصحراء” يصل إلى الكاميرون
وفد منتخب كوت ديفوار في المطار (صورة اتحاد الكرة الإيفواري)

حلّ منتخب كوت ديفوار لِكرة القدم، الخميس، بِمدينة دوالا الكاميرونية، تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتتبارى كوت ديفوار مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 20 من جانفي الحالي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي غينيا الاستوائية وسيراليون.

ووفقا لِتقارير الصحافة المحلية، فإن وزير الرياضة الإيفواري بولان كلود دانهو رفع السقف عاليا، وطالب لاعبي منتخب بلاده بِالعودة من الكاميرون إلى ساحل العاج بِالكأس الإفريقية. وهي الأمنية ذاتها لِرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو.

وسبق لِمنتخب كوت ديفوار إحراز كأس أمم إفريقيا في نسختَي 1992 و2015. وخلال الطبعة الأخيرة عام 2019، ودّع المضمار من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام الجزائر.

وبات فريق كوت ديفوار ثاني منافس للمنتخب الوطني الجزائري، يصل أو يُسافر إلى الكاميرون موطن البطولة الكروية القارية، بعد فريق سيراليون الذي طار إلى مدينة دوالا، الخميس.

مقالات ذات صلة
لقاء ودي بطابع رسمي قبل سباق “الكان” 

لقاء ودي بطابع رسمي قبل سباق “الكان” 

“غشة” يخسر الكأس التركية الممتازة

“غشة” يخسر الكأس التركية الممتازة

لاعب كرة سلة أمريكي يشهر إسلامه في الأردن

لاعب كرة سلة أمريكي يشهر إسلامه في الأردن

شراكة بين الكاف و”تيك توك” لضمان تغطية خاصة لكان الكامرون

شراكة بين الكاف و”تيك توك” لضمان تغطية خاصة لكان الكامرون

محرز ينافس صلاح وماني في قائمة الأكثر توهجًا بأمم إفريقيا

محرز ينافس صلاح وماني في قائمة الأكثر توهجًا بأمم إفريقيا

الإصابات والغيابات قد تكون نعمة على تشكيلة بلماضي

الإصابات والغيابات قد تكون نعمة على تشكيلة بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد