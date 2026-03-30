منافس “الخضر”.. ضربة موجعة وقد يغيب عن المونديال

تعرّض اللاعب الدولي الأوروغواياني خواكين بيكيريز لِإصابة خطيرة، ويُرجّح أن يغيب عن منافسة كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وكان المدافع الأيسر بيكيريز قد اضطرّ إلى الخروج، بعد 16 دقيقة فقط من انطلاق المباراة الودية للأوروغواي والمضيف الإنجليزي سهرة الجمعة الماضية. بِداعي الإصابة.

وبعد الفحص الطبي، تبيّن إصابة خواكين بيكيريز بِتمزّق الأربطة الصليبية للكاحل الأيمن، وضرورة إجرائه عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة. تقول تقارير صحفية أوروغوايانية صادرة، الإثنين.

وعليه، سيُحرم منتخب الأوروغواي من خدمات هذا اللاعب، في المواجهة الودّية أمام الجزائر مساء الثلاثاء بِإيطاليا.

ويبلغ خواكين بيكيريز من العمر 27 سنة، ومثّل ألوان منتخب الأوروغواي في 19 مناسبة منذ 2021.

وعلى مستوى الأندية، يرتدي خواكين بيكيريز زي فريق بالميراس البرازيلي.