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رياضة

منافس “الخضر” في افتتاح “الشان” يسقط وديا أمام كوت ديفوار

عمر سلامي
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منافس “الخضر” في افتتاح “الشان” يسقط وديا أمام كوت ديفوار
ح.م
منتخب ليبيا

انهزم المنتخب الليبي للمحليين، في المباراة الودية التي خاضها أمسية الثلاثاء، أمام كوت ديفوار، بهدف دون رد.

ولعبت المباراة الودية في ملعب الشاذلي زويتن، بالعاصمة التونسية، في إطار التربص التحضيري الذي يجريه المنتخبان الليبي والإيفواري في تونس، تحسبا لشان الجزائر.

وأشرك مدرب ليبيا، الفرنسي كورتين مارتنيز، العديد من اللاعبين، خلال اللقاء، للوقوف على جاهزيتهم فنيا وبدنيا قبل السفر للجزائر للمشاركة في “الشان”.

ويواجه المنتخب الليبي الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل، في ثاني مواجهاته الودية بتربصه التحضيري، قبل أن يتنقل إلى الجزائر يوم 11 جانفي الجاري.

ويواجه المنتخب الليبي، منتخب البلد المنظم الجزائر، في افتتاح “الشان” يوم الجمعة 13 جانفي بملعب براقي، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

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