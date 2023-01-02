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رياضة

منافس “الخضر” في الشان يواجه كوت ديفوار وديا

عمر سلامي
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منافس “الخضر” في الشان يواجه كوت ديفوار وديا
ح.م
منتخب ليبيا

سيواجه المنتخب الليبي، منتخب كوت ديفوار للمحليين في مباراة ودية، بتونس، تحضيرا لـبطولة “الشان” التي ستستضيفها بداية من 13 جانفي الجاري.

ويواصل المنتخب الليبي، تحضيراته لكأس أمم إفريقيا للمحللين، في إطار التربص الذي يجريه في تونس.

وتواجه ليبيا، منتخب كوت ديفوار الثلاثاء، في ودية يقف من خلالها مدرب المنتخب على مدى جاهزية لاعبيه للشان.

ويتواجد المنتخب الليبي ضمن المجموعة الأولى في “الشان”، والتي تضم إلى جانب الجزائر، كل من إثيوبيا وموزمبيق.

وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا للمحليين، بين الجزائر وليبيا، يوم 13 جانفي الجاري، في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

للإشارة فإن منتخب كوت ديفوار للمحليين، وصل إلى تونس سهرة الجمعة، للدخول في تربص تحضيري، يخوض خلاله وديتين الأولى أمام ليبيا والثانية ضد موريتانيا يوم 9 جانفي.

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