منافس الخضر في “الكان” يظفر بخدمات ثاني هدافي الدوري البلجيكي

نجح الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في إقناع المهاجم أبو بكر كويتا المتألق في الدوري البلجيكي من أجل حمل قميص المنتخب الأول في المرحلة المقبلة.

ويحتل كويتا، مهاجم نادي “سان تروند”، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري البلجيكي بمجموع 8 أهداف.

وكان أبو بكر كويتا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، على اتصال خلال الفترة الماضية مع مدرب منتخب موريتانيا، من أجل الاطلاع عن كثب على مشروع كرة القدم الموريتانية، الذي يقوده أحمد يحيى رئيس الاتحاد.

ومن المنتظر أن يكون كويتا ضمن القائمة التي سيتم الإعلان عنها من طرف المدرب أمير عبدو لمواجهة الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، في منتصف الشهر المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب موريتانيا، ضمن مجموعة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار”، والتي تضم أيضا بوركينافاسو وأنغولا.