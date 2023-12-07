منافس “الخضر” في الكان يواجه نيجيريا والكونغو الديمقراطية في تربص الإمارات

برمج منافس “الخضر” في “الكان”، منتخب بوركينافاسو تربصا تحضيرا بأبوظبي الإماراتية، تحسبا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأكدت تقارير إعلامية أن منتخب “الخيول” بقيادة المدرب هوبرت فيلود، سيخوض مبارتين وديتين خلال التربص، الذي يسبق “الكان”، الأولى أمام نيجيريا والثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وستقيم منتخبات نيجيريا، والكونغو الديمقراطية وبوركينافسو تربصها التحضيري الخاص بكأس أمم إفريقيا في بأبو ظبي، وفي نفس الفترة، ما يساعد على إقامة دورة ودية مصغرة بين المنتخبات الثلاثة.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار، إلى جانب كل من بوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في “الكان” بمواجهة أنغولا، يوم 15 جانفي المقبل بملعب السلام بمدينة بواكي، قبل مواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية، يوم 20 جانفي بنفس الملعب، ويختتم أشبال بلماضي دور المجموعات بمواجهة موريتانيا يوم 23 جانفي، في إطار الجولة الثالثة.