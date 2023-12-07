-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منافس “الخضر” في الكان يواجه نيجيريا والكونغو الديمقراطية في تربص الإمارات

عمر سلامي
  • 136
  • 0
منافس “الخضر” في الكان يواجه نيجيريا والكونغو الديمقراطية في تربص الإمارات
أرشيف
منتخب بوركينافاسو

برمج منافس “الخضر” في “الكان”، منتخب بوركينافاسو تربصا تحضيرا بأبوظبي الإماراتية، تحسبا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأكدت تقارير إعلامية أن منتخب “الخيول” بقيادة المدرب هوبرت فيلود، سيخوض مبارتين وديتين خلال التربص، الذي يسبق “الكان”، الأولى أمام نيجيريا والثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وستقيم منتخبات نيجيريا، والكونغو الديمقراطية وبوركينافسو تربصها التحضيري الخاص بكأس أمم إفريقيا في بأبو ظبي، وفي نفس الفترة، ما يساعد على إقامة دورة ودية مصغرة بين المنتخبات الثلاثة.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار، إلى جانب كل من بوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في “الكان” بمواجهة أنغولا، يوم 15 جانفي المقبل بملعب السلام بمدينة بواكي، قبل مواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية، يوم 20 جانفي بنفس الملعب، ويختتم أشبال بلماضي دور المجموعات بمواجهة موريتانيا يوم 23 جانفي، في إطار الجولة الثالثة.

مقالات ذات صلة
أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

بالصور.. شباب بلوزداد يجري أول حصة تدريبية بالإسكندرية

بالصور.. شباب بلوزداد يجري أول حصة تدريبية بالإسكندرية

شمعة سواريز تكاد تنطفئ مع لجوئه إلى هذا الحلّ الطبّي “السّحري”

شمعة سواريز تكاد تنطفئ مع لجوئه إلى هذا الحلّ الطبّي “السّحري”

لفتة نبيلة من الملاكم أمير خان تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما

لفتة نبيلة من الملاكم أمير خان تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما

تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من المحترف الأول

تعيين حكام مباريات الجولة التاسعة من المحترف الأول

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد