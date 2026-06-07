منافس “الخضر” في المونديال يفوز بثنائية (فيديو)
فاز منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة على منتخب هيندوراس، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، فجر الأحد.
وافتتحت الأرجنتين باب التهديف في د37 من ركلة جزاء، سددها لوتارو مارتينيز، وتمكن سيميوني من مضاعفة النتيجة مع بداية المرحلة الثانية، وتحديدا عند د54 .
وعرفت المباراة سيطرة كبيرة من جانب المنتخب الأرجنتيني، الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة 72 بالمئة.
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منتخب الأرجنتين 🇦🇷 يضرب بهدف ثاني في المباراة!!!!!
سيميوني يسجل الهدف الثاني بصناعة لاوتارو!!!! 👏💙 pic.twitter.com/ei2zRVeugS
— عمرو (@bt3) June 7, 2026
وقام مدرب الأرجنتين سكالوني بعشرة تغييرات، حيث منح الفرصة لأغلب لاعبي دكة الاحتياط.
وكما كان منتظرا أعفي ليونيل ميسي من المشاركة في المباراة، وتابع زملاءه من دكة البدلاء.
الجمهور لا يتوقف عن المطالبة بدخول ميسي 💙😂 pic.twitter.com/9R7GIx0AIt
— عمرو (@bt3) June 7, 2026
وطالب الجماهير بمشاركة القائد ميسي، إلا أن سكالوني فضل عدم إشراكه، لعدم جاهزيته التامة، ومن المرجح أن يشارك على الأقل كبديل في الودية المقبلة.
وسيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية ثانية يوم 10 جوان قبل مواجهة الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، لحساب الجولة الأولى من المجموعة العاشرة.
ويواجه رفقاء ميسي، فجر هذا الأربعاء، منتخب إيسلندا، في ثاني ودية تحضيرية لكأس العالم.