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رياضة

منافس “الخضر” في المونديال يفوز بثنائية (فيديو)

عمر سلامي
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منافس “الخضر” في المونديال يفوز بثنائية (فيديو)
ح.م
منتخب الأرجنتين

فاز منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة على منتخب هيندوراس، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، فجر الأحد.

وافتتحت الأرجنتين باب التهديف في د37 من ركلة جزاء، سددها لوتارو مارتينيز، وتمكن سيميوني من مضاعفة النتيجة مع بداية المرحلة الثانية، وتحديدا عند د54 .

وعرفت المباراة سيطرة كبيرة من جانب المنتخب الأرجنتيني، الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة 72 بالمئة.

وقام مدرب الأرجنتين سكالوني بعشرة تغييرات، حيث منح الفرصة لأغلب لاعبي دكة الاحتياط.

وكما كان منتظرا أعفي ليونيل ميسي من المشاركة في المباراة، وتابع زملاءه من دكة البدلاء.

وطالب الجماهير بمشاركة القائد ميسي، إلا أن  سكالوني فضل عدم إشراكه، لعدم جاهزيته التامة، ومن المرجح أن يشارك على الأقل كبديل في الودية المقبلة.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية ثانية يوم 10 جوان قبل مواجهة الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، لحساب الجولة الأولى من المجموعة العاشرة.

ويواجه رفقاء ميسي، فجر هذا الأربعاء، منتخب إيسلندا، في ثاني ودية تحضيرية لكأس العالم.

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