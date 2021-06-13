منافس الخضر يبهر خاليلوزيتش ويعترف بقوته

"بلماضي" يعاين بوركينا فاسو أمام المغرب

أظهر منتخب بوركينا فاسو، المنافس القوي للخضر عن المجموعة “أ” من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقررة العام المقبل بقطر، مستويات جيدة في مواجهة المنتخب المغربي وديا، يوم السبت، حيث انهزم بصعوبة بنتيجة هدف دون رد.

ويكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، وطاقمه المساعد قد تابعوا المباراة الودية بين أسود الأطلس ونظيره البوركينابي بعناية كبيرة، لا سيما أن هذا الأخير يعد أقوى منافس للمنتخب الوطني في مجموعته خلال تصفيات كأس العالم، مقارنة مع منتخبي جيبوتي والنيجر، اللذين يعتبران أقل شأنا منه، علما أن الخضر سيواجهون منتخب بوركينا فاسو في شهر سبتمبر القادم، تحسبا للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

كما سيستعين “بلماضي” بهذا اللقاء الودي لبوركينا فاسو أمام المغرب لدراسته جيدا والتعرف على نقاط قوته وضعفه، منافس الخضر في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم برهن على قدرات كبيرة في مواجهة المنتخب المغربي، وخلق له متاعب كثيرة في الدفاع والهجوم من ما ينبئ عن مواجهة قوية وصعبة ضده في مباراة الذهاب التي ستلعب في واغادوغو، أو ربما سيتم نقلها إلى ملعب محايد بعد تحفظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” على ملعب 20 أوت في بوركينا فاسو.

في سياق متصل، اعترف مدرب المنتخب المغربي، وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني الأسبق للمنتخب الوطني الذي قاده إلى مونديال البرازيل 2014، بقوة المنتخب البوركينابي الذي خلق له صعوبات كبيرة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، سواء في الدفاع أم الهجوم، حيث وقف الند للند أمام منتخب أسود الأطلس المدجج بالنجوم.

وقال وحيد خليلوزيتش، في تصريح له بعد المواجهة المذكورة، إن منتخب الأسود حقق فوزا صعبا أمام بوركينا فاسو واصفا إياه بالمنتخب الجيد، مشددا أنه بعد الهدف الذي سجله أشرف حكيمي تراجع لاعبو المنتخب الوطني إلى الوراء ما منح المنتخب الخصم التقدم هجوميا. وأضاف الناخب الوطني: “تنقصنا المزيد من الفعالية خاصة أمام المرمى علينا الاشتغال أكثر حتى نكون جاهزين خلال شهر سبتمبر المقبل لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الإقصائية المؤهلة إلى “المونديال”.