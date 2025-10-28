-- -- -- / -- -- --
منافس “الخضر” يستعين بِخدمات مدرب أفغانستان

علي بهلولي
ح.م
فينتشنسو ألبيرتو أنيزي.

استعان منافس لـ “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لِكرة القدم، بِخدمات مدرب منتخب أفغانستان.

ويتعلّق الأمر هنا بِالتقني الإيطالي فينتشنسو ألبيرتو أنيزي، الذي سيشغل منصب مدير فني لِمنتخب بوركينا فاسو.

ويُفترض أن تتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 28 من ديسمبر المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة بلاد مراكش 2025.

وأوضح اتحاد الكرة البوركينابي الدور المنتظر من التقني فينتشنسو ألبيرتو أنيزي في “سيُضيف خبرته ومعرفته العميقة بكرة القدم إلى المنتخب الذي يقوده براما طراوري، والذي يُجري حاليا استعداداته لكأس أمم إفريقيا. ستشمل خبرته وضع خطط اللعب، ومراقبة المنافسين، وتقديم اقتراحات تكتيكية”.

وأضاف: ” يُمثّل هذا التعاون جزءا من سعي اتحاد بوركينا فاسو للتحسين المستمر، بهدف تزويد منتخب بوركينا فاسو بالأدوات والدعم اللازمَين للتفوّق على الساحة الإفريقية”.

وأشار اتحاد الكرة البوركينابي إلى أن التقني الإيطالي (41 سنة) وقّع عقدا قصيرا يدوم 3 أشهر، الفترة المرادفة حتى نهاية البطولة الإفريقية (الكان). دون الخوض في تفاصيل عمله مع منتخب أفغانستان.

ويكون اتحاد الكرة البوركينابي قد انتدب فينتشنسو ألبيرتو أنيزي، بِسبب فشل الناخب الوطني والتقني المحلي براما طراوري مؤخّرا، في تأهيل منتخب “الخيول” إلى نهائيات كأس العالم 2026. مع الإشارة إلى أن طراوري (63 سنة) لا يزال يدرب منتخب بلاده بوركينا فاسو منذ مارس 2024.

