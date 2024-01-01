منافس “الخضر” يصل إلى تونس للتحضير لكأس أمم إفريقيا

وصل منتخب موريتانيا، أمسية الأحد، إلى تونس للشروع في تربصه التحضيري تحسبا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتنقل منتخب “المرابطون” إلى تونس في طائرة خاصة تابعة لشركة “الموريتانية للطيران”.

وخاض أشبال المدرب أمير عبدو صبيحة الأحد آخر حصة تدريبية لهم في نواكشط، قبل التنقل إلى مدينة طبرقة لمواصلة التحضيرات.

ويواجه المنتخب الموريتاني، المنتخب التونسي السبت المقبل، في مباراة ودية تحضيرية، ستقام بملعب رادس.

ويتواجد “المرابطون” في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، رفقة الجزائر وبوركينافاسو وأنغولا.