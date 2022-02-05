منافس “الخضر” ينتفض بعد فوات الآوان

انتفض منتخب الكاميرون سهرة السبت، لكن بعد أن فرّط في كأس إفريقيا التي احتضن منافستها.

وحازت الكاميرون المركز الثالث في “كان” 2022، بعد فوزها في المباراة الترتيبية على بوركينا فاسو بِواقع ركلات الترجيح (5-3). وعقب انتهاء اللقاء في وقته الأصلي (لا وجود للوقت الإضافي) بِنتيجة التعادل (3-3).

واحتضن ملعب “أحمد أهيجو” بِالعاصمة الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة المغربي رضوان جياد. فيما أسندت “الكاف” إلى الحكم الجزائري لحلو بن ابراهم مهمّة مساعد المشرف على تقنية الفيديو (فار).

وبادرت بوركينا فاسو إلى التسجيل، ووصلت إلى الشباك ثلاث مرّات: بِواسطة المدافع ستيف ياغو في الدقيقة الـ 24، والحارس الكاميروني أندري أونانا بِالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ 43 (بعد تمريرة من المدافع البوركينابي عيسى كابوري لِزملائه)، والمهاجم جبريل واطارا في الدقيقة الـ 49. واستفاق فريق “الأسود الجموحة” في الدقيقة الـ 71، وقلّص النتيجة عن طريق المهاجم ستيفان باهوكان، ثم عادل الكفّة بِثنائية من المهاجم فانسون أبو بكر في الدقيقتَين الـ 85 والـ 87.

وكان المنتخبان ذاتهما قد لعبا افتتاحية البطولة الإفريقية في الـ 9 من جانفي الماضي، وفازت الكاميرون بِنتيجة (2-1).

وكرّرت الكاميرون سيناريو كأس أمم إفريقيا 1972، التي احتضنت منافستها، بِإحراز المركز الثالث. ونسجت بوركينا فاسو على منوال طبعة 1998 داخل القواعد، بِالتموقع في الرّتبة الرابعة.

وتنتظر الكاميرون مقابلتان قوّيتان أمام المنتخب الوطني الجزائري في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الحاسم لِتصفيات كأس العالم 2022.