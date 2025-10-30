-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

الشروق الرياضي
  • 301
  • 0
منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين
ح.م
بغداد بونجاح يهزّ شباك بوركينا فاسو في "كان" 2024.

برمج اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم مقابلتَين تحضيريتَين لِمنتخب بلاده، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومعلوم أن بوركينا فاسو أحد منافسي المنتخب الوطني الجزائري في البطولة الإفريقية، ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي السودان وغينيا الإستوائية.

ويتبارى منتخب “الخيول” مع النيجر والبنين ودّيا في الـ 14 والـ 18 من نوفمبر المقبل تواليا، بِبلاد مراكش. مع الإشارة إلى أن البنين معنية بِنهائيات كأس أمم إفريقيا عكس النيجر.

وكانت “الفيفا” في تاريخ سابق قد ضبطت فترة ما بين الـ 10 والـ 18 من نوفمبر المقبل، آخر محطة دولية لِسنة 2025.

مقالات ذات صلة
لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

عوار يعود إلى تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا

عوار يعود إلى تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا

شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب عبد الرحمن عصمان

شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب عبد الرحمن عصمان

منتخب الإناث يفتكّ في الكاميرون تأشيرة خوض “الكان”

منتخب الإناث يفتكّ في الكاميرون تأشيرة خوض “الكان”

غربال حكما لمباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة

غربال حكما لمباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة

رسميا.. “الخضر” سيلعبون أمام هذَين المنافسَين

رسميا.. “الخضر” سيلعبون أمام هذَين المنافسَين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد