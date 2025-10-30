منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

برمج اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم مقابلتَين تحضيريتَين لِمنتخب بلاده، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومعلوم أن بوركينا فاسو أحد منافسي المنتخب الوطني الجزائري في البطولة الإفريقية، ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي السودان وغينيا الإستوائية.

ويتبارى منتخب “الخيول” مع النيجر والبنين ودّيا في الـ 14 والـ 18 من نوفمبر المقبل تواليا، بِبلاد مراكش. مع الإشارة إلى أن البنين معنية بِنهائيات كأس أمم إفريقيا عكس النيجر.

وكانت “الفيفا” في تاريخ سابق قد ضبطت فترة ما بين الـ 10 والـ 18 من نوفمبر المقبل، آخر محطة دولية لِسنة 2025.