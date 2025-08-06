منافس المنتخب المحلي الجزائري يتميّز بِصفة “غريبة”

يتميّز المنتخب المحلي لِجنوب إفريقيا لِكرة القدم، بِصفة لا توجد عند الفرق الـ 18 الأخرى المشاركة في “شان” 2025.

وتُواجه جنوب إفريقيا المنتخب المحلي الجزائري بِالعاصمة الأوغندية كامبالا هذا الجمعة، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجلب مدرب المنتخب المحلي لِجنوب إفريقيا موليفي نتسيكي 15 لاعبا بِلا فريق، من أصل 25 ضمّتهم القائمة.

ونقل اتحاد جنوب إفريقيا لِكرة القدم على لسان المدرب موليفي نتسيكي تبريره لِهذه “المغامرة”، فقال: “لدينا 15 لاعبا غير مرتبطين بأيّ فريق، ولكن هذا ليس بسبب نقص الكفاءة لديهم. هناك أسباب أخرى عديدة لِعدم ارتباطهم. هم لاعبون ذوو كفاءة عالية. لقد شاركوا في البطولة لِأكثر من 5 و10 مواسم، لذا لا يُمكن أن تُخطئ إذا كان لديك هذا النوع من اللاعبين ضمن الفريق قبل بطولة إفريقيا للعناصر المحلية. صراحة، أنا معجب جدا وسعيد بِوجود هذه المجموعة”.

الميزة الأخرى التي يتّسم بها منتخب “البافانا بافانا” للمحليين، هي أن 3 لاعبين من العناصر العشرة المتبقية في اللائحة ينشطون في فريقَين من القسم الثاني لِبلدهم. بينما يرتدي 7 زملاء لهم زيّي ناديَين فقط، وهما صنداونز بطل نسخة 2024-2025، وسوبر سبور صاحب الرتبة الـ 14.