-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منافس المنتخب المحلي يتعادل

علي بهلولي
  • 40
  • 0
منافس المنتخب المحلي يتعادل
ح.م
لقطة من مباراة المنتخب المحلي الغيني (بِاللباس الأحمر) ومنافسه من جمهورية إفريقيا الوسطى.

تعادل المنتخب المحلي لِغينيا كوناكري ودّيا مساء الأحد، وذلك بِنتيجة هدف لِمثله أمام نظيره لِجمهورية إفريقيا الوسطى.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة دوالا الكاميرونية، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِخوض بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين “شان” 2025، المبرمجة انطلاقتها في الثاني من أوت المقبل.

وتُواجه غينيا كوناكري المنتخب المحلي الجزائري بِقيادة المدرب مجيد بوقرة، بِالعاصمة الأوغندية كامبالا في الـ 15 من أوت المقبل، لِحساب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” 2025. في فوج يضمّ أيضا فرق أوغندا وجنوب إفريقيا والنيجر.

مقالات ذات صلة
كأس أمم أفريقيا 2025 تثير القلق في الدوري الإنجليزي

كأس أمم أفريقيا 2025 تثير القلق في الدوري الإنجليزي

الصعوبات المالية وشح الأسماء تختزل الأهداف القارية لعب البطولة فقط

الصعوبات المالية وشح الأسماء تختزل الأهداف القارية لعب البطولة فقط

بِالفيديو: حاج موسى يحمل شارة القائد ويُسجّل

بِالفيديو: حاج موسى يحمل شارة القائد ويُسجّل

الجميل والقبيح في تجربة بن ناصر في السعودية في سن الـ 27

الجميل والقبيح في تجربة بن ناصر في السعودية في سن الـ 27

محرز يتحدّث عمّا حدث له صيف 2016

محرز يتحدّث عمّا حدث له صيف 2016

“أنا الهداف التاريخي للمولودية بـ 164 هدف ونلت معه عشرة ألقاب”

“أنا الهداف التاريخي للمولودية بـ 164 هدف ونلت معه عشرة ألقاب”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد