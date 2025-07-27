منافس المنتخب المحلي يتعادل

لقطة من مباراة المنتخب المحلي الغيني (بِاللباس الأحمر) ومنافسه من جمهورية إفريقيا الوسطى.

تعادل المنتخب المحلي لِغينيا كوناكري ودّيا مساء الأحد، وذلك بِنتيجة هدف لِمثله أمام نظيره لِجمهورية إفريقيا الوسطى.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة دوالا الكاميرونية، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِخوض بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين “شان” 2025، المبرمجة انطلاقتها في الثاني من أوت المقبل.

وتُواجه غينيا كوناكري المنتخب المحلي الجزائري بِقيادة المدرب مجيد بوقرة، بِالعاصمة الأوغندية كامبالا في الـ 15 من أوت المقبل، لِحساب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” 2025. في فوج يضمّ أيضا فرق أوغندا وجنوب إفريقيا والنيجر.