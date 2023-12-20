منافس المنتخب الوطني في “الكان” يكشف عن قائمة لاعبيه

كشف مدرب منتخب بوركينافاسو، هوبير فيلود عن قائمة تضم 27 لاعبا، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأعلن فيلود عن القائمة النهائية لمنتخب الخيول، خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة الأربعاء.

وضمت القائمة 4 حراس مرمى، 8 مدافعين، و7 لاعبي وسط ميدان، بالإضافة إلى ثمانية مهاجمين.

وسيواجه المنتخب الجزائري، منتخب بوركينافاسو، يوم 20 جانفي المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الرابعة، من كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وسيقيم منتخب بوركينافاسو تربصه التحضيري الخاص بكأس إفريقيا، في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث من المنتظر أن يواجه وديا كل من نيجيريا والكونغو الديمقراطية.