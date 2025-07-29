منافس رجال بوقرة يصل إلى موطن “الشان”

حلّ منتخب النيجر للاعبين المحليين، الثلاثاء، بِأوغندا، استعدادا لِخوض بطولة إفريقيا لهذه الفئة “شان” 2025.

وتنطلق هذه المنافسة في الـ 2 من أوت المقبل، وتستمر حتى الـ 30 من نفس الشهر، بِكينيا وتنزانيا وأوغندا ضمن تنظيم ثلاثي.

وقدِم منتخب النيجر للعناصر المحلية من الكاميرون، حيث أجرى هناك معسكرا إعداديا دام عشرة أيّام.

وفاز منتخب النيجر للاعبين المحليين بِنتيجة (2-1) على المضيف نادي دينامو دوالا الكاميروني، في مواجهة تحضيرية لُعبت مساء الإثنين.

وتتبارى النيجر مع المنتخب المحلي الجزائري في الـ 18 من أوت المقبل، بِرسم الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” 2025. ضمن فوج يضم أيضا فرق أوغندا وجنوب إفريقيا وغينيا كوناكري.

وعكس المقابلات الثلاث الأولى، يلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مواجهة النيجر، بِالعاصمة الكينية نيروبي.

ويُسافر محلّيو “الخضر” إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، هذا الجمعة.