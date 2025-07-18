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رياضة

منافس محليي “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبيه

الشروق الرياضي
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منافس محليي “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبيه
ح.م
بعض لاعبي المنتخب المحلي للنيجر قبيل سفرية دوالا الكاميرونية.

استدعى مدرب منتخب النيجر للاعبين المحليين هارونا دولا 28 لاعبا، تأهّبا لِخوض بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وتُجرى المنافسة بِكينيا وتنزانيا وأوغندا في تنظيم مشترك، ما بين الـ 2 والـ 30 من أوت المقبل.

وتتبارى النيجر مع المنتخب المحلي الجزائري بِقيادة المدرب مجيد بوقرة، بِالعاصمة الكينية نيروبي في الـ 18 من أوت المقبل. لِحساب الجولة الخامسة والأخيرة لِدور المجموعات في “شان” 2025.

ولم يذكر اتحاد النيجر لِكرة القدم في أحدث بيان له، إن كانت القائمة موسّعة وتُقلّص لاحقا، أو لائحة نهائية.

وسافر وفد المنتخب المحلي للنيجر، الجمعة، نحو مدينة دوالا الكاميرونية، لِإقامة معسكر إعدادي هناك، تتخللّه مقابلتان تحضيريتان (إحداهما ضد الكونغو الديموقراطية)، وينتهي في الـ 29 من جويلية الحالي. موعد شد الرحال جوا ومجدّدا لكن نحو العاصمة الأوغندية كامبالا.

ووفقا لِاتحاد الكرة المحلي، يستهدف منتخب النيجر لِهذه الفئة تحقيق حصيلة أفضل من تلك المسجّلة في “شان” 2023 بِالجزائر. وحينها بلغ الدور نصف النهائي، وتموقع رابعا في لائحة الترتيب العام.

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