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حول التنمية الاقتصادية والعلاقات الزراعية بالولاية..

مناقشات بين والي تيزي وزو والسفيرة الأمريكية بالجزائر

الشروق أونلاين
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مناقشات بين والي تيزي وزو والسفيرة الأمريكية بالجزائر
والي تيزي وزو والسفيرة الأمريكية بالجزائر

تناقش والي ولاية تيزي وزو دومي جيلالي، يوم الأحد، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور أوبين، حول التنمية الاقتصادية والعلاقات الزراعية بالولاية.

وهذا على هامش الزيارة التي قامت بها السفيرة الأمريكية بالجزائر أوبين إلى ولاية تيزي وزو، حيث التقت بوالي الولاية وبعض المسؤولين المحليين.

وأعربت مور أوبين عن “امتنانها لكرم الضيافة الذي أبداه الوالي دومي جيلالي خلال زيارتها إلى تيزي وزو”، حسب الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالجزائر.

وذكر ذات المصدر، أن الطرفان أجرى “مناقشات حول التنمية الاقتصادية والعلاقات الزراعية القوية في الولاية”، كما اكتشفت السفيرة أوبين أن “هذه الولاية تحمل لقب المنتج الرئيسي للألبان في الجزائر”.

ونشرت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا) صور زيارتها إلى ولاية تيزي وزو، حيث عبرت عن إعجابها بالتراث الغني للولاية.

وكتبت في تغريدتها: “يعد بيت الحرف اليدوية الساحر في ولاية تيزي وزو الجميلة بمثابة كنز دفين للحرف اليدوية والثقافة المحلية، كان الانغماس في التراث الغني لهذه المنطقة أمرًا ممتعًا!”.

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