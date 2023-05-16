مناقشة أول رسالة دكتوراه في اللغة الأمازيغية بجامعة باتنة

تمت مناقشة أول رسالة دكتوراه في اللغة الأمازيغية، الثلاثاء، بكلية اللغة والأدب والفنون بجامعة باتنة 1، في تخصص لغة والثقافة الأمازيغية.

وجاءت الرسالة التي أنجزها الباحث عبد الحميد لونيسي من قسم اللغة والثقافة الأمازيغية تحت عنوان: “القلاع في الأوراس دراسة تاريخية وتراثية”.

وركزت الأطروحة على موضوع “تيقليعث” أو المخازن الجماعية المعروفة بمنطقة الأوراس والمنتشرة خاصة على ضفتي وادي عبدي والوادي الأبيض.

وتمت دراستها من جوانب عدة التاريخية منها والهندسة المعمارية ذات الطابع المحلي الذي يعتمد على الحجارة والطين وأيضا من حيث أبعادها التراثية والاجتماعية.

وصرّح الباحث لونيسي أن هدف اختيار الموضوع هو تسليط الضوء على التراث المبني بمنطقة الأوراس والذي يتميز بالقلاع الحصينة بغية التعريف به وتثمينه”.

وأضاف ذات المتحدث: “ويهدف أيضا للمحافظة عليه كعنصر هام في الترويج السياحي للجهة والمساهمة في التنمية المحلية وأيضا المحافظة على الذاكرة الجماعية”.

يذكر أن قسم اللغة والثقافة الأمازيغية يضم 27 طالبا في طور الدكتوراه، في تخصصات التراث وتاريخ اللغة الأمازيغية وتاريخ المجتمع الأمازيغي.