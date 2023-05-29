مناقشة أول مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة هذا الثلاثاء بجامعة البليدة 2

المشروع أنجزه طلبة شعبة علوم الإعلام والاتصال

تشهد جامعة لونيسي علي البليدة 2، الثلاثاء، مناقشة أول مذكرة تخرج ماستر مؤسسة ناشئة، من إنجاز طلبة شعبة علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا بعد تحصل مشروعهم على علامة مشروع مبتكر”لابل” بتاريخ 21 ماي الجاري.

وسيناقش طلبة الماستر في تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة، أول مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة، وفقا للقرار الوزاري 1275، وهذا تحت إشراف الدكتورة وهابي نزيهة من شعبة علوم الإعلام والاتصال بقسم العلوم الإنسانية، وشرحت الأستاذة المشرفة في تصريح لـ “الشروق”، بأن المشروع يحمل علامة Four GM للصيانة العامة، وهو الأول من نوعه في الجزائر المتحصل على وسم “لابل” مشروع مبتكر، من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو عبارة عن مؤسسة خدماتية مدعمة بتطبيق إلكتروني تقدم خدمات الصيانة والإصلاح وتلعب دور الوسيط بين العملاء والعمالة.

وشددت الدكتورة وهابي التي أشرفت على العمل كأستاذة التخصص في الإعلام على أهمية التطبيقات الالكترونية لتحسين جودة أداء المؤسسات الخدماتية، وهذا تماشيا مع العصر الرقمي، حيث انتقلت المؤسسات –تقول- من النمط التقليدي في تقديم الخدمة إلى النمط التفاعلي الإلكتروني بين مقدم الخدمة والعميل.

من جهة أخرى، أشار مدير حاضنة أعمال البليدة 2 البروفيسور سيد أحمد حاج عيسى، أن الإنجاز المحقق من قبل الطلبة هو تتويج لمسار عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار قرار 1275، وأن هذا المسار يسعى بشتى السبل لتدعيم مسار التنمية المحلية أو الوطنية، مضيفا أن هذا الإنجاز المحقق يعد بمثابة العلامة الثانية التي حققتها حاضنة أعمال البليدة 2 هذه السنة من مجموع المشاريع المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير الجامعة البروفيسور خالد رامول تنقل إلى مقر حاضنة أعمال البليدة 2، الاثنين، والتقى الطلبة الحائزين على علامة مشروع مبتكر (لابل) عن مشروع مؤسسة Four GM للصيانات العامة وهم: حسني يسرى، لعراس عمار، حسني دنيا، مقارني لخضر، من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة، واستمع إلى العرض الذي قدمه الطلبة بخصوص تفاصيل المشروع، مميزاته، وحيثيات إنشائه.