مناقشة الدكتوراه للطلبة الممنوحين في الخارج.. الوزارة تصدر توضيحا

أعلنت وزارة التعليم العالي تمديد آجال مناقشة الدكتوراه بالنسبة للطلبة الممنوحين في الخارج إلى غاية شهر جوان القادم.

وجاء هذا في رد للوزير على مراسلة للنائبة عن حركة مجتمع السلم بلقاضي خديجة، حول الاجراءات المتخذة لمساعدة الطلبة الممنوحين في الخارج الذين لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأكد عبد الباقي بن زيان في رده أنه قد تقرر التراجع عن الزامية المهلة القانونية التي تستدعي من الممنوحين مناقشة أطروحاتهم في مدة لاتتعدى الـ10 أشهر التي تلي تاريخ نهاية المنحة وتمديد الآجال إلى غاية شهر جوان 2022.

وأوضح الوزير أنه تم التعامل مع كل حالة حسب خصوصية البرنامج التكويني والبلد المعني، مشيرا إلى معالجة مسألة الطلبة الممنوحين بالصين بالاتفاق مع مؤسسات التعليم العالي بالصين ونظيرتها بالجزائر وتم التكفل بهم وضمان حقوقهم التي نص عليها عقد التكوين، إضافة إلى منحهم امتيازات اخرى في حدود أحكام التنظيم الساري المفعول.