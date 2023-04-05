مناقشة مجلس الأمن المقبلة ستجرى في ظروف استثنائية للقضية

رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي أن مناقشة تطورات الوضع والنزاع في الصحراء الغربية المقررة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري في جلسة مغلقة لمجلس الأمن ستجرى في ظل ظروف استثنائية تمر بها القضية الصحراوية.

وأوضح العياشي لدى استضافته، الأربعاء، ضمن برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى، أن الجلسة التي تمت برمجتها بصفة عادية على طاولة مجلس الأمن تأتي في ظروف حرجة، لأن هذا التقييم للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة فيما يخص إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية سيكون بعد تقديم تقرير الأمين العام وتقرير مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية دي ميستورا بعد عام ونصف من توليه للمنصب.

وفيما يتعلق بترؤس روسيا للجلسة، عبر المتحدث ذاته عن ارتياحه وتفاؤله بأنه لن تكون هناك تلاعبات فيما يخص تحرير اللائحة التي ستتوج النقاشات حول ملف الصحراء الغربية بدليل أن روسيا أبدت تحفظها في أكتوبر 2022 على اللائحة الأخيرة واسترسل قائلا “ترؤسها سيجعل النقاش متوازنا”.

وأبرز ضيف الصباح في معرض حديثه أن مجلس الأمن يسير بميكانيزمات محددة سابقا في ميثاق الأمم المتحدة والنقاش الذي يكون داخل مجلس الأمن يخضع للفصل السادس، أي أن أعضاء مجلس الأمن ينطقون بلائحة غير ملزمة وهذا هو الإشكال، فما دامت القرارات غير ملزمة فالمغرب يأخذ راحته ويتماطل في وقت نجد فيه العشرات من اللوائح التي تطالب بتنفيذ استفتاء تقرير المصير وهو المطلب الملح للشعب الصحراوي ولو كانت النقاشات والقرارات تخضع للفصل السابع لأصبحت ملزمة لكل البلدان المعنية بها.

وشدد ضيف الصباح على أن القضية هي قضية تصفية استعمار وتستوجب تنظيم استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي، مذكرا في ذات السياق بالعراقيل التي واجهت مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية “دي ميستورا” من قبل المحتل المغربي خلال قيامه بجولتين في الصحراء الغربية “الجولة الأولى هي جولة تقييم واتصال والجولة الثانية محادثات مع الأطراف المهتمة والمعنية.. دي ميستورا كان يرغب في زيارة الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، لكنه واجه شرطا غير مقبول من قبل المغرب الذي أراد أن يرافقه بموظفين مغاربة وهو الشيء الذي رفضه دي مستورا”.