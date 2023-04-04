مناقشة 10 آلاف فكرة مشروع مبتكر جوان المقبل

سهرات عن بعد لمرافقة الطلبة المسجلين

تتواصل هذه الأيام سهرات المؤسسات الناشئة عبر تطبيق “زووم”، والمنظمة لفائدة الطلبة المسجلين في مذكرة تخرج “مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع للسنة الجامعية 2022-2023″، من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية في كل جامعات الشرق والوسط والغرب.

فبعد مرحلة تكوين المدربين والمكونين التي تمت خلال شهري فيفري ومارس، انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان سهرات “Startup” الموجهة للطلبة أصحاب المشاريع الابتكارية لتعريفهم بطريقة إعداد مذكرة “مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع”، وهي المرحلة التي ستستمر إلى غاية الأسبوع الأخير من رمضان.

وفي السياق، كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية البروفيسور أحمد مير لـ”الشروق” بأن سهرات” Startup” تعنى بتكوين الطلبة عن بعد من أجل تأهيلهم لإنجاز مشاريعهم في شكل مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة أو براءة اختراع.

وأشار إلى أن اللجنة قررت أن تكون عملية التكوين والمرافقة عن بعد عبر منصة “زووم”، نظرا لكون الطلبة في عطلة وتزامنها مع شهر رمضان، ولفت إلى أن السهرات لاقت نجاحا كبيرا واستقطبت العديد من الطلبة، حيث وصل عدد المتابعين 16 ألفا في الشرق فقط.

وأفاد البروفيسور مير بأن الطلبة سيتعرفون خلال هذه السهرات على طريقة ودليل إعداد مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، كما سيستفيدون من خبرة المدربين وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال فيما يخص إعداد نموذج الأعمال BMC، مضيفا بأن السهرات التكوينية ستختتم مع الأسبوع الرابع لرمضان، لتنطلق بعدها مرحلة طلب الحصول على وسم انجاز مشروع مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع.

وكشف المسؤول ذاته عن وجود حوالي 10 آلاف فكرة مشروع مبتكر ستتم مناقشتها شهر جوان المقبل، وهذا بعد عملية الانتقاء وانطلاق مرحلة الإنجاز بمرافقة الأساتذة المشرفين والمدربين المختصين وتحت إشراف أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال في كل جامعة.

ولفت في السياق، إلى أن انطلاق المؤسسات الناشئة وحصولها على التمويل سيكون في غضون شهر سبتمبر، وذلك بعد إتمام إجراءات الحصول على التمويل من الصندوق المخصص لذلك.

وختم البروفيسور مير بأن توجهات الطلبة كانت بنسبة كبيرة للتطبيقات الذكية والتي بلغت نسبة 40 بالمائة من مجموع الأفكار المسجلة، أما باقي المشاريع فتخص التكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة ومجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن الطاقوي والرسكلة والبيئة .