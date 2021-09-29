مناقصات وطنية لخدمات النظافة والحراسة بأحياء “عدل”

موجهة لمؤسسات "أناد" و"أنجام" و"كناك"

أطلق فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “جيست إيمو”، مناقصات وطنية موجهة للمؤسسات المصغرة التي أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (أنساج سابقا)، قصد ضمان خدمات تنظيف وتطهير وحراسة المناطق المشتركة لأحياء “عدل” بعدة ولايات.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة “أناد”، الأربعاء، على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن هذه المناقصات تخص 31 حصة بأحياء “عدل” المتواجدة بالفرع الجهوي الجزائر- وسط، 36 حصة بأحياء “عدل” المتواجدة بالفرع الجهوي عنابة، 73 حصة بأحياء “عدل” المتواجدة بالفرع الجهوي سطيف.

وكانت “جيست إيمو” قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر مناقصات أخرى تخص 39 حصة بأحياء “عدل” المتواجدة بالفرع الجهوي لبوينان (البليدة)، 66 حصة و64 حصة على التوالي بأحياء “عدل” المتواجدة بالفرع الجهوي لوهران.

وعليه، دعت وكالة “أناد” كافة المؤسسات المصغرة الناشطة في هذه المجالات إلى التقرب من فروعها الجهوية من أجل سحب دفتر الشروط.

وتندرج هذه المناقصات في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين وكالة “أناد” والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

يذكر أن المؤسسات المصغرة التي أنشئت في إطار الصندوق الوطني لتسيير القرض المصغر “أنجام” وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، معنية أيضا بهذه المناقصات.

خ. م