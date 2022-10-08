بينما تعرف أسعار هذه المادة ارتفاعا بعدة ولايات

ألغت “الجزائرية للحوم الحمراء” مناقصة لاستيراد عجول الذبح لرابع مرة في العام الجاري، وأعلنت بأنها “غير مجدية”، ليصل بذلك عدد المناقصات التي أعلنتها الشركة ذاتها “غير مجدية” إلى 4 منذ بداية العام الجاري، في وقت تعرف فيه أسعار هذه المادة ارتفاعا في عدة ولايات، على غرار العاصمة.

في هذا السياق، تشير وثيقة لشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” صادرة في 28 سبتمبر الماضي، المتعلقة بالمناقصة الدولية المفتوحة رقم 04/ ألفيار/ 2022، اطلعت الشروق عليها، إلى أن الشركة تعلم جميع المتعاملين الذين شاركوا في المناقصة المذكورة، لاستيراد 1000 عجل موجه للذبح، أنها غير مجدية.

وكانت الشركة ذاتها قد أطلقت هذه المناقصة رقم 04/2022، في 25 أوت 2022 بهدف جلب ألف عجل من الخارج موجه للذبح مباشرة لتوفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، وفق دفتر شروط محدد.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “الشروق” فإن “ألفيار” أطلقت مناقصة خامسة لاستيراد عجول موجهة للذبح ومن المنتظر أن تتم عملية فتح الأظرفة في 17 أكتوبر المقبل.

وفي شهر جانفي الماضي أطلقت “ألفيار” مناقصة مماثلة لجلب 4 آلاف عجل موجه للذبح، لكن العملية ألغيت بإعلان عدم جدوى المناقصة الذي صدر في 9 فيفري 2022.

وجرى إطلاق مناقصة جديدة في 8 فيفري 2022 لاستيراد 4 آلاف عجل موجه للذبح المباشر، لكن المناقصة أعلن أنها غير مجدية فيما بعد.

ونفس الشيء حصل مع المناقصة رقم 3 التي أطلقت في 27 أفريل 2022 وتمديدها في 16 ماي، التي كانت تتعلق باستيراد 1800 طن من اللحوم الحمراء المجمدة منزوعة العظام الموجهة للتحويل، وألغيت بإعلانها غير مجدية في 2 جوان الماضي.

وتأتي عمليات إلغاء المناقصات المتكررة لاستيراد عجول الذبح، في وقت رفضت فيه السلطات الجزائرية قبل أسابيع دخول شحنة من 789 عجل فرنسي، بعد اكتشاف إصابة عدد منها بمرض التهاب القصبات الأنفية شديدة العدوى، قام أحد المتعاملين الخواص باستيرادها.

وقبل شهر رمضان الماضي، توقفت إجراءات استيراد 4 آلاف عجل موجه للذبح خصيصا للشهر الفضيل، رغم إعلان المتعامل الفائز بها والذي كان من أيرلندا.

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا في عديد الولايات على غرار العاصمة، التي قاربت الأسعار فيها 2000 دينار، في حين وصل سعر اللحم الصافي الموجه للفرم إلى 2200 دينار، بعد أن كان قبل أشهر في مستوى 1600 دينار.

وقبل أيام انتقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشدة أداء شعبة اللحوم خلال لقائه بالولاة، متسائلا عن العدد الحقيقي لرؤوس الماشية التي تتوفر عليها الجزائر، وشدد على ضرورة إحصائها بدقة.