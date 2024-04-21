مناقصة دولية لإنجاز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”

وافق مجلس الوزراء يوم الأحد، على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”.

حيث أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه للاجتماع، ضرورة إقحام مؤسسات وطنية “لتجسيد هذا المشروع الحيوي”.

وفي 5 جويلية 2023، وضع الرئيس تبون حجر الأساس لمشروع إنجاز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”.

وأمر الرئيس تبون في كلمة ألقاها بالمناسبة “بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع، الذي حددت آجال إنجازه بـ27 شهرا”. كما وجّه بضم دار الصحافة إليها.

وستتربّع “دزاير ميديا سيتي” على مساحة 74 هكتار، وتضمّ إلى جانب مقرات المؤسسات المذكورة، استديوهات للتصوير، ومنطقة للبحث والتعليم، وقرية للفنانين ومنشآت أخرى.

كما ينتظر أن تحتضن المدينة الإعلامية الجزائرية مقرات مؤسسات الإعلام الوطنية التالية: