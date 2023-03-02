مناقصة دولية ووطنية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية عبر 11 ولاية

أعلنت شركة سونلغاز، عن اطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، عبر 11 ولاية.

وحسب بيان للشركة فقد تم اطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع واسع النطاق هو الأول من نوعه في مجال الطاقات المتجدّدة.

وتتمثل المناقصة في إنجاز خمسة عشر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، موزّعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.

وتبدي سونلغاز من خلال هذه المناقصة، استعدادها الكامل لمرافقة هذا البرنامج من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على الاستهلاك الداخلي والطموح للتصدير في المستقبل والمساهمة في تنويع الصادرات خارج المحروقات.

كما تعتبر هذه المناقصة، حسب البيان، بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجدّدة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035.

على صعيد آخر، سيسمح إنجاز هذه المحطات بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم اشراكها في انجاز هذا المشروع، وبالتالي خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين معدل الإدماج الوطني. يؤكد المصدر ذاته.

للإشارة، فمن المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 ماي 2023.