مناقصة لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات عبر 9 ولايات

أعلن عنها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، الخميس، عن التحضير لإطلاق مناقصة لانجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة ألف ميغاوات عبر 9 ولايات.

وكشف شيتور خلال استضافته في برنامح “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، أن دائرته الوزارية قررت التخلي نهائيا عن المشروع السابق والقاضي بإنجاز عدد من المحطات الشمسية بقوة 4 ألاف ميغاوات.

وقال المتحدث، إن الدراسات التقنية الخاصة بانجاز المشروع قد استكملت وتم أيضا تحديد الولايات التسع المعنية باحتضان هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة قدرها عشرة ألاف هكتار.

وبخصوص مسالة التمويل، أوضح شيتور بأن المفاوضات ما تزال متواصلة مع وزارة المالية حول صيغ وطرق التمويل، غير أنه لم يستبعد في نفس الوقت أن يتم اللجوء إلى خيار جلب استثمارات خاصة على أن تقوم الدولة بتوفير الكهرباء بأسعار محددة مسبقا و لمدة طويلة المدى.

من جهة أخرى، كشف وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بأن الوزارة تطمح لاقتصاد استهلاك الطاقة من خلال إطلاق مناقصة لاقتناء 3 ألاف مسخن للماء بواسطة الطاقة الشمسية بهدف خفض معدل استخدام الأفران العاملة بالغاز.

وأوضح بأن “التحدي الأبرز اليوم يتمثل في كسب رهان اقتصاد الطاقة” حيث أوضح بأن المرافق العمومية والخاصة والشقق السكنية البالغ عددها 9 ملاين تستهلك مايعادل 18 مليون طن من البترول”.

وضمن هذا السياق ، توقع الوزير بأن تصبح الجزائر في غضون 2050 قادرة على إنتاج ما يعادل 50 بالمائة من حاجياتها من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد ذكر شيتور بأن رئيس الجمهورية سبق له أن وافق على المشروع الخاص بالطاقة الهيدروجينية المستدامة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وأن المفاوضات مع ألمانيا أفضت إلى قبولها بمرافقة هذا المشروع .