منال حدلي لمجلة “الشروق العربي”: سأعتزل لأنني أفكر في الآخرة قبل كل شيء

قالت إنها مُطربة كل الطبقات الاجتماعية

تكشف الفنانة منال حدلي لمجلة “الشروق العربي” أن قرار اعتزالها الغناء أصبح في جيبها، بل على بُعد خطوة واحدة فقط !! مُعترفة بأنه “ما ينفع غير الصّح”.

كما ستتطرق منال في ذات الحوار إلى العديد من المواضيع، أبرزها: كيف كان “أراب أيدول” ضربة حظ بالنسبة إليها؟ حدودها في مواقع التواصل الاجتماعي، أي مجال ستحترفه بعد الاعتزال؟ هل ستُقدم على عمليات التجميل في يوم ما؟ وشرطها لتصبح مُمثلة.

تأثرت برجاء مزيان في بداياتي، ومازلتُ عند رأيي في قرار اعتزال الغناء

لو تُقدمين منال حدلي في بضع كلمات.. كيف تصفينها؟؟

– إنسانة حسّاسة جدا، ذات قلب طيّب، تُحب الخير للغير “كيما تحبه لنفسها وما تسكتش أبدا على حقها”.

من هو أكثر فنان أو فنانة أثّر فيك وفي نشأتك كمُطربة؟

– خلال فترة مراهقتي كنت من المُعجبات بالفنانة رجاء مزيان، تحديدا لما كانت في برنامج “ألحان وشباب.. عودة المدرسة” (نُسخة 2017).. “كنت نتبعها بزاف ونتبع يومياتها”، ومنها نشأ لديّ حُب الفن والشهرة لألتحق بعدها بالمدرسة الأندلسية- الراشدية في مدينة شرشال.

“لا أرى نفسي مُغنية بعد 10 سنوات.. وسأعتزل في أقرب وقت !!”

تصريح أثار ضجة كبيرة قبل فترة، خاصة وأنك مازلت في قمة نجاحك ومن أكثر الفنانات طلبا في الأعراس والمناسبات الخاصة، سؤالنا: هل مازلت عند هذه القناعة (الاعتزال)؟

– الحمد لله على محبة الناس وعلى القبول الذي كرّمني به الله، وإجابتي: نعم مازلتُ عند رأيي “لأنو أكيد ما راحش نخلد فالفن، وماراحش نمّد كل حياتي للفن، لأنو مهما يكن أنا امرأة مسلمة ولازم تفكيرنا ما يكونش غير في الدنيا الفانية.. في الأخير ما يدوم غير الصّح، وإن شاء الله ربي يهدينا للطريق الصحيح”.

فرضا لو اعتزلت مجال الغناء، ما هو أقرب مشروع ممكن أن تفكر فيه منال حدلي؟

– ردت بسرعة ودون تفكير: إذا ما حدث واعتزلت الغناء، أكيد المجال الذي سأعود له هو مجال التعليم، لأني أحبه جدا ومتمكنة فيه ولأني متحصلة على شهادة “ماستر” في الترجمة باللغة الإنجليزية.

هل تعتبرين أن للفنان (ة) مُدة صلاحية مُعينة، مثل لاعب كرة القدم، عليه أن يعتزل عندها؟

– في الحقيقة، الفنان ليس لديه مدة صلاحية، لأنه يمتلك موهبة ربانية ممكن أن تبقى معه طوال حياته.

في حال اتخذت قرار الاعتزال، هل سيكون القرار سهلا أم صعبا عليك؟

– أعتقد أنه سيكون سهلا بإذن الله “لأنو في قلبي كاين إيمان قوي اللي راح يخليني نفكر في الآخرة قبل كل شيء”، كما أنني على يقين أن جمهوري الذي يحبني ويتابعني سيكون سندا لي أينما كنت ويحبني كيفما كنت. بالتالي أنا متأكدة من أن جمهوري “ما يحبش غير فني فقط” وإنما يُحب منال الإنسانة.. يعني قرار الاعتزال سيكون سهلا مادام جمهوري “في كتافي”.

نعم لديّ حدود وخُطوط حمراء في منصاتي على مواقع التواصل الاجتماعية

من دون الدخول في تفاصيل أو أسماء.. تبدو منال حدلي بعيدة عن الصراعات المتفشية في “السوشل ميديا”.. كيف تُجنبين نفسك الدخول على خط مثل هذه المهاترات؟

– ربما لأنني ومنذ أن قررت احتراف هذا المجال، قررت أن أكون بعيدة عن الاختلاط وفي حالي. كما أن محيطي خارج هذا الميدان هو عائلتي و”عاطية وقت للتطوير من نفسي ليس للصراعات اللي ما راح تفيدني بولا شيء !!”.

ما هي الخطوط الحمراء التي تضعها منال عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المتابعين دائما ما يكون لديهم فضول وأنهم للاطلاع على يوميات المشاهير؟

– أكيد، لديّ حدود وخطوط حمراء في منصاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن غير الفن، أحب مشاركتهم جزءا من يومياتي، لكن ليس كل شيء، فأنا عندي القوقعة الخاصة بي خارج المجال الفني.. مثلا عائلتي “ما نحبش نشاركهم أو نشارك الأوقات اللي نقضيها معاهم في المواقع”، لأنها تبقى حياة شخصية.

يُقال إن منال هي مطربة أفراح العائلات الميسورة والغنية: هذه إشاعة أم حقيقة؟، وهل حدث أن غنيت في فرح يتيم أو عائلة “زوالية” دون مقابل؟

– أكيد إشاعة، لأنك أنت تتعامل مع كل الطبقات الاجتماعية وليس الميسورة أو الغنية فقط. أما بخصوص ما إذا غنيت دون مقابل ليتيم أو “زوالي” فهذا “الشي كي نديرو.. أكيد نديرو باش نفرّح هذاك الإنسان وعايلته ماشي باش نتباهى بيه قدام الناس”.. والدليل، ولا مرة تحدثت عن هذه الأمور في المواقع، بالنهاية “ماشي كل شي بالدراهم، لأنو هذيك الفرحة أغلى من المال”.

سؤال افتراضي: لو عاد بك الزمن إلى الوراء، كُنت ستشتركين في برنامج” أراب أيدول” وتخوضين نفس التجربة، تقفين أمام نفس لجنة التحكيم، أم تُعدلين في الزمن ولا تخوضين التجربة من الأصل؟

– تُفكر قليلا قبل أن تجيب: إذا عاد بي الزمن إلى الوراء، لن أغيّر أي تجربة مررت بها في المُطلق وليس “أراب أيدول” فقط !! “لأنو بيها اللي راني منال حدلي تاع اليوم”، وبالأخص “أراب أيدول”، فقد كانت مرحلة مهمة وباب واسع لي حتى يتعرف عليّ الجمهور العربي والجزائري.

بعد خروجك المُبكر من “أراب أيدول” تعديت هذه “العثرة” بسُرعة، وبنيت من ثم قاعدة جماهيرية كبيرة. فهل يُمكننا اعتبار “أراب أيدول” بمثابة فأل خير عليك، فحوّلت بالتالي الخسارة إلى ربح؟

– سأكون صريحة معك، أولا “أراب أيدول” كبرنامج أعتبره ضربة حظ بالنسبة إلي “لأنو لو نشوفو الفائزين بالألقاب في برامج المسابقات الأخرى، نجد أن العديد منهم ماهمش باينين الآن حتى في بلدانهم”.. ثانيا: المسابقة بحد ذاتها تنقب وتروّج للمواهب فقط، لكن النجاح يأتي بعد العمل الذي يقدمه المشارك بعد انتهاء البرنامج، وأنا شخصيا اشتغلت على نفسي كثيرا، وتعبت و”تمرمدت باش وصلت لوين راني ليوم”.

“الفوازير” التي قدمتها كانت مُختلفة ويكفي أنها أبرزت غنى موروثنا الثقافي.

بعد النجاح الذي حققته فوازير “نال مع منال” هل يتم التحضير لموسم ثان خلال رمضان 2024؟

– العلم لله، حتى اللحظة لا توجد لديّ أي معلومة حول الموسم الثاني لفوازير “نال مع منال”، القرار يعود لمديرة القناة السيدة سميرة بزاوي.

وأنت تخوضين تجربة الفوازير والاستعراضات، ألم تخشي مقارنتك بنجمات هذه النوعية من البرامج كنجمة الاستعراض المصرية شيريهان مثلا؟

– لا، لم أخف من المقارنة، لأن المحتوى الذي قدمناه كان غيره، بل على العكس كنت متحمسة جدا أن يُشاهد الجمهور الجزائري فوازير لأول مرة بخاصة وأن الفوازير التي قدمناها تُبرز مدى غنى الثقافة الجزائرية.

هل من المُمكن أن نرى منال في المستقبل مُمثلة في الدراما أو الفكاهة، أم إن الفكرة مُستبعدة في الوقت الراهن؟

– بحماس كبير ردت: نعم ممكن جدا، لكن في مجال الدراما وليس الفكاهة، أشعر بأنني قادرة على العطاء في مجال التمثيل كثيرا، لكن بشرط توافر سيناريو جيد ودور يُلائم شخصيتي.

زففت مئات العرسان.. متى نرى منال عروسة؟

– “كي يكتب ربي، ومع الإنسان الصالح إن شاء الله اللي يكون طيب القلب والنية، يحبني ويحترمني ونكونو أصدقاء في كل شيء قبل ما نكونو أزواج”.

ماذا لو طلب منك اعتزال الغناء؟

– موضوع الاعتزال وارد عندي جدا، يعني مسألة وقت فقط. وعندما أعتزل فهذا الشيء لله وليس بأمر من إنسان !!

منال حدلي بعد سن السبعين!!

أكثر أغنية تُحبها منال حدلي: “تحمّلت معاك”، “مافي en rose”، “ليلة عمري” أم توجد أغنية أخرى؟

– الأغنية التي تعبر عني هي أغنية “مبروك”، فقد كانت أغنية حقيقية ومشاهد الكليب حقيقية أيضا.

بصراحة: من يُنافس منال اليوم في الغناء والأعراس؟

– ممكن توجد من تنافسني، لكن أنا أنافس نفسي فقط.. “أنافس منال تاع البارح.. باش منال تاع غدوة تكون أفضل”.

إلى من تستمع أذن منال جزائريا؟

– جزائريا جليل باليرمو.

عربيا وخليجيا لمن تستمعين؟

– عربيا فلة الجزائرية وخليجيا بلقيس فتحي.

وعالميا؟

– أكيد للأيقونة سيلين ديون..

سؤال افتراضي آخر: كيف تتصوّر منال حدلي نفسها بعد سن السبعين.. وعندما يتقدم بك العمر أي عملية تجميل ممكن أن تخضعي لها؟

– ترد ضاحكة: “الله يحيينا لهذاك الوقت”، ولا مرة تخيلت روحي بعد سن السبعين !! أما بالنسبة للعمليات التجميلية، فأنا أخافها وأتجنبها، لكن بالنسبة للتقدم في السن فهذا شيء طبيعي.

كلمة أخيرة لمحبيك عبر مجلة “الشروق العربي”؟

– أتمنى كل التوفيق لمجلة “الشروق العربي” وتحية كبيرة مني لكل قرائها الأوفياء. أما جمهوري، فأقول له: أنت تاج راسي وربي يدوّم محبتنا يا رب.