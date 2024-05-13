مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون لمسيرة كبرى الأحد المقبل

جددوا مطلبهم بقطع العلاقات فورا مع الكيان الصهيوني

أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عن تنظيم مسيرة وطنية كبرى، يوم الأحد المقبل، بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، تنديدا بالإبادة الجماعية المقترفة بحق الشعب الفلسطيني وللمطالبة بإسقاط التطبيع وقطع المخزن علاقاته فورا مع الكيان الصهيوني.

ودعت الجبهة المغربية، التي تضم أكثر من 20 هيئة مناهضة للتطبيع، الشعب المغربي إلى المشاركة القوية والوازنة في المسيرة الوطنية المقررة يوم 19 ماي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومن أجل المطالبة بإيقاف المتابعات القضائية ضد مناصري القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع، وقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي يرتكب جرائم مروعة وغير مسبوقة في فلسطين المحتلة.

وأشارت الجبهة المغربية في بيان لها، إلى المظاهرات الشعبية بمختلف أنحاء العالم والاعتصامات الطلابية في أعرق الجامعات الغربية والتعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية والتصويت بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة قرار بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، داعية النظام المخزني مجددا إلى قطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني فورا.

وسجلت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” أكثر من 3000 مظاهرة و600 مسيرة احتجاجية في المملكة، منذ 7 أكتوبر الماضي، تضامنا مع قطاع غزة في ما يتعرض له من عدوان همجي متواصل وللمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة إصرار الشعب المغربي على غلق ما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط، وطرد الصهاينة من المملكة.