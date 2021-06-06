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العالم

مناورات الأسد الإفريقي: النظام المغربي يصر على إحراج تونس

الشروق أونلاين
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مناورات الأسد الإفريقي: النظام المغربي يصر على إحراج تونس

يحاول النظام المغربي إقحام تونس في نزاع الصحراء الغربية رغم حيادها، عبر التأكيد على مشاركتها في مناورات الأسد الافريقي التي يروج المخزن بأنها ستجري بالأراضي الصحراوية المحتلة في ظل نفي الولايات المتحدة الأمريكية لذلك.

وأورد بيان للجيش المغربي، اسم تونس ضمن الدول التي ستشارك في مناورات “الأسد الإفريقي 2021” التي ستنطلق الإثنين، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، البرازيل، كندا، السنغال، هولندا وإيطاليا.

ويروج بيان الجيش المغربي إلى أن المناورات ستجرى بمناطق أغادير وطانطان وتافراوت و تيفنيت وبن جرير والقنيطرة.

ورغم نفي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مناورات داخل الصحراء الغربية إلا أن النظام المغربي يزعم أن منطقة المحبس بالأراضي الصحراوية المحتلة ستشهد هي الأخرى مناورات الأسد الافريقي.

 الجيش الأمريكي ينفي دخول أراضي الصحراء الغربية

نفى الجيش الأمريكي، أن يكون وافق على إجراء مناورات مع نظيره المغربي في مناطق الصحراء الغربية المحتلة، في إطار ما يسمى مناورات “أسد الصحراء 21” كما تروج له السلطات في الرباط ووسائل إعلام مقربة من القصر الملكي (المخزن).

من جهته نفى البنتاغون يوم الثلاثاء 2 جوان 2021، ما أعلنته الرباط من أنّ جزءاً من “الأسد الأفريقي 2021″، المناورات العسكرية المشتركة التي تشرف عليها الولايات المتحدة وتنظّمها بمشاركة المغرب في منتصف جوان، سيجري في الصحراء الغربية.

وقالت أفريكوم في بيان يوم الثلاثاء 2 جوان 2021، إنّ المناورات التي سيشارك فيها سبعة آلاف عسكري من تسع دول لن تشمل الصحراء الغربية.

وجاء في البيان أنّ “مواقع التدريب تنتشر بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى طانطان ومجمّع تدريب جرير جنوباً”.

ولفتت أفريكوم في بيانها إلى أنّ الطرفين الأميركي والمغربي الذين حضّرا لهذه المناورات قرّرا “استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020″، أي قبل أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وحسب بيان نشره الجيش الأمريكي قبل أيام، فإن  أكثر من 700 جندي من الحرس الوطني بجيش جورجيا سيتوجه إلى شمال إفريقيا في يونيو للمشاركة في تدريب في المغرب.

وحسبه، سيطلق على البرنامج التدريبي اسم “الأسد الأفريقي 21” وسينظم في الفترة ما بين 7 و18 يونيو في طانطان بالمغرب.

وجاء تأكيد البيان على أن مناورات الأسد الإفريقي ستنظم بمنطقة طانطان، للتوضيح أنها ستكون في مناطق جنوب المغرب خارج أراضي الصحراء الغربية التي تعد إقيليما غير مستقل.
وتحدد حدود الصحراء الغربية قانونيا حسب الخريطة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة من منطقة الطاح شمالا إلى لكويرة جنوبا.

وجاء هذا التوضيح لتكذيب ما نشره رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قبل أيام في تغريدة عبر “تويتر”، بأن المناورات سيجري جزء منها لأول مرة بإقليم الصحراء الغربية، وبالضبط بمنطقة المحبس وقرب الداخلة قبل أن يحذف التغريدة لاحقا.

وشدد إن “إجراء المناورات في الصحراء المغربية يعتبر تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.

وتعد هذه المحاولة من السلطات في المغرب لبعث الروح في تغريدة الرئيس الأمريكي، التي دعم فيها سيطرة الرباط على الاقليم، لكن خلفه جو بايدن تجاهل القرار وتجلى ذلك في عدة مواقف لادارته بمجلس الأمن، فضلا عن رفض كبرى الدول الغربية للقرار.

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التعليقات
17
  • عبود محمد

    قاسم.. هههههههه. لقد أضحكتني. و من فضح نفسه أمام العالم كله بنفاقه و كذبه و مخططاته العدوانية تجاه الجزائر؟ أليس ملككم ميمي6؟ من سمم جيرانه بآلاف القناطير من الكيف المعالج؟ أليس ملككم ميمي6؟ من هددنا بارتمائه في أحضان اليهود الخنازير؟ أليس ملككم ميمي6 المريض نفسيا و المعقد من اسم "الجزائر"؟

    -22
  • abdou

    بالشفاء العاجل ان شاء .

    15
  • الصنهاجي

    تونس ستشارك، منطقة المحبس ستجرى بها عمليات عسكرية للاسد الافريقي

    33
  • مصطفى

    لماذا لا تدعمون استقلال كاتالونيا؟

    19
  • ليلى

    أين تقع المحبس و طان طان ؟ ربما قرب لوس انجلوس

    15
  • لحسن

    مناورات الاسد الافريقي بمشاركة 30 دولة تعد من أكبر المناورات العسكرية في العالم

    19
  • mouhand oukaci

    فبقوا يا مغاربة. انتم تصدقون الكذب والبهتان. متى تفطنوا يا مغفلين. الملك لا يعيركم ادنى اهتمام وانتم عاش الملك

    -144
  • Wahrani

    الأس أربع مائة يعزل الف خمس وتلاتين الطائرة الأمريكية و الرفال الفرسنية على بعد خمس ماءة كلم و يستعمل على البواخرا الحربية و الغواصات . لهدا لا يستطعون المناورة في الصحراء الغربية و خاص منطقة المحبس القريبة جدا من تندوف .سيكن خطر على المناورة

    -122
  • Wahrani

    الهروب إلى الأمام من طرف المخزن على الشعب العياشي .

    -116
  • الفكاهة المروكية

    الى رقم 3 قاسم.. اضنك تعيش في زمن خيانة ملك المخرب المقبور اللاحسن الثاني. يوم باع قادة الثورة الجزائرية لفرنسا. واضنك ايضا تعيش لحظات الطيارين المغاربة وهم يقنبلون المجاهدين الجزائرين اثناء طلعاتهم التدريبية على يد فرنسا سنوات 58 .60 + واضنك في قلب معمعة الهجوم الجبان على الارض الجزائر وهي جريحة وخروجها للتو من حرب طاحنة في 63. ما محل غدرك وضرب الغير من الخلف. لتاتي وتشال .. ما محل الجزائر من هدا كله

    -119
  • محمد

    الشعب المغربي شعب طيب وشعب بسيط يصدق كل مايسمع من ابواق المخزن ولعياشة

    -122
  • hdai ben issa

    هي مجرد تغريدة على تويتر؟؟ فلماذا كل هذا الضجيج و المتابع و المقالات ؟؟

    -79
  • يزيد

    حرام واش راهي صاير فالمخازنية العياشة نفخو رواحهم مع سبانيا فشتهم نفخو رواحهم بالماريكان فساهم بالشوية عليهم

    -111
  • آلجيريان

    الى متى يبقى نظام المخزن المستبد يكذب ويروج لأخبار كاذبة, والمغاربة وبعض وسائل الإعلام المنحازة يصدقون. اللهم انصر الجيش الصحراوي الباسل على الصهاينة الجدد

    -150
  • meriem

    المروك عايش بالكذب وانتصاراته وهمية فيسبوكية ٠تبا للعبيد المصارعين للحقائق والواقع ٠كيف لمن يسمي نفسه ملكا ان يلقي بالاطفال في بلدة غربية وفي احضان مجرمي الجنس ٠تبا

    -157
  • قاسم

    ومامحل الجزائر من هذا كله أهذا هو الجار هكذا يكون الحياد لقد كشف القناع وبان المستور وفضحتم أمام العادي والبادي بنفاقكم هكذا يجاز من أحسن إليك

    251
  • فضال

    الحقيقة ستظهر على أرض الواقع

    251

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