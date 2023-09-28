مناورات بحرية مشتركة بين الصين والسعودية

أعلنت الصين يوم الخميس عن مناورات بحرية مشتركة، ستجريها قواتها مع البحرية السعودية في أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان إن “مناورات عسكرية بحرية بين الصين والسعودية، تحمل اسم السيف الأزرق-2023، ستجرى في جنوبي البلاد”.

“وستركز المناورات المشتركة على عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج. حيث تشمل تدريبات على القنص وقيادة القوارب وهبوط طائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك”، يضيف المتحدث الصيني.

وأكد المسؤول ذاته أن المناورات “تهدف إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين، وتحسين مستوى التدريب القتالي الحقيقي للقوات”.

وسبق أن أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة عام 2019 باسم “السيف الأزرق-2019”. وقد استمرت 3 أسابيع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في مدينة جدة.