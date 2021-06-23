مناورات بمشاركة الكيان الصهيوني..وزارة الدفاع التونسية توضح!

نفت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، المعلومات التي نقلتها تقارير إعلامية بخصوص اعتزامها المشاركة في مناورات عسكرية بحرية تضم الكيان الصهيوني، وتنطلق في 28 جوان الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان: “خلافا لما يتم تداوله، نقلا عن وسائل إعلام أجنبية بخصوص مشاركة عنصر من جيش البحر التونسي في المناورة البحرية “SEA BREEZE 21″ لحلف شمال الأطلسي بالبحر الأسود، تؤكد وزارة الدفاع الوطني عدم مشاركتها في هذه المناورة”.

وقالت السفارة الأمريكية لدى كييف، مؤخرا، إن 32 دولة من 6 قارات ستشارك في مناورات هذا العام بـ5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريقا للعمليات الخاصة والغوص.

وطلب في وقت سابق، أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتقديم توضيحات بشأن مشاركة الجيش التونسي في مناورات مشتركة بالبحر الأسود إلى جانب الكيان الصهيوني.

وسرد الشابي ما تداولته مواقع إخبارية نقلا عن صحف عبرية والذي أشار إلى مشاركة الجيش التونسي ضمن مناورات بحرية ضخمة في البحر الأسود، رفقة جيش الاحتلال الصهيوني”.

وقال الشابي في صفحته عبر فيسبوك “سيدي الرئيس، إن ورود اسم تونس والزج بجيشها الوطني في مناورات بحرية إلى جانب قوات العدو، يستدعي توضيحا ونفيا رسميا من السلطات التونسية، وتأكيدا بأن عقيدة جيشنا الوطني والتزام الدولة ومؤسساتها بأحكام الدستور يمنعانه من المشاركة في هكذا مناورات كما ورد في الخبر”.

وورد اسم تونس رفقة الدول التي تشارك في الفترة في 28 جوان الجاري في مناورات بحرية كبرى في البحر الأسود تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية بمشاركة 32 دولة منها دول عربية وإسلامية إلى جانب الكيان الصهيوني .

ونشر حساب الأسطول السادس الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات عن المناورات التي ستستمر 12 يوماً وتضم المناورات أربع دول عربية وهي تونس، مصر، المغرب والإمارات بالإضافة إلى تركيا وباكستان إلى جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان.

كما يشارك في المناورات لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا و والنرويج وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن التدريبات التي أطلق عليها اسم “نسيم البحر” ستضم أكثر من 5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، مما يجعلها أكبر تدريبات مشتركة منذ عام 1997.

وقالت البحرية الأمريكية إن التدريبات التي ستستمر 12 يوماً ستشمل، من بين أمور أخرى، “الحرب البرمائية، وحرب المناورة البرية، وعمليات الغطس، وعمليات الاعتراض البحري، والدفاع الجوي، وتكامل العمليات الخاصة، والحرب ضد الغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ”.