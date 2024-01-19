مناورات تجريبية لاختبار جاهزية جامع الجزائر لمخاطر الحرائق والزلازل (صور)

تحضيرا لوضع مرافقه قيد الخدمة

أجرت فرق الحماية المدنية صباح الجمعة، مناورات تجريبية في جامع الجزائر، لاختبار جاهزية مرافقه الحساسة للأخطار الكبرى مثل الحرائق والزلازل.

حيث اختبرت الفرق المتدخلة، حسب ما ذكره بيان لعمادة الجامع، إمكانياتها العملياتية، باستعمال مختلف الوسائل. مثل الشاحنات والعربات والرافعات وحتى الطائرة المروحية.

إضافة إلى ذلك، سُخّرت في هذه المناورات “مختلف الموارد البشرية المتخصصة في الإنقاذ، التي قامت بعمليات الإنزال من أعلى المنارة، وبالقرب من قبة الجامع”.

“وستتبع تجارب الحماية المدنية، بمناورات أخرى، لاختبار تدخلات الفرق والعتاد في مخططات تنظيم الإسعافات، وبخاصة عند تنفيذ عمليات الإجلاء”، يضيف المصدر.

وقالت العمادة في بيان سابق، أن هذه المناورات هي تمارين تجريبية، تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة، قبل وضع مرافق الجامع قيد الخدمة.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.