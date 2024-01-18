مناورات تجريبية للحماية المدنية في منارة جامع الجزائر

تحضيرا لوضع مرافقه قيد الخدمة

أعلنت عمادة جامع الجزائر يوم الخميس في بيان، عن تنظيم مناورات تجريبية للحماية المدنية، لاختبار جاهزية الجامع لمخطّط تنظيم الإسعافات في المرافق الحسّاسة.

وتتمثل هذه المناورات التي تجرى صباح الجمعة 19 جانفي، في تمارين محاكاة لعمليات التدخل، على مستوى منارة الجامع ومرافق أخرى.

وتُجرى تمارين محاكاة التدخّل، ضمن مخطّط تجنّد فيه الوسائل البشرية والعتاد. لاختبار المخاطر داخل المناورة، وفي محيط الجامع.

وأكدت العمادة في ختام بيانها، أن هذه المناورات هي تمارين تجريبية. وقالت إنها تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة، قبل وضع مرافق الجامع قيد الخدمة.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.