مناورات عسكرية بين الجزائر وروسيا في 2023

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات البرية الروسية ستشارك في 8 تدريبات عسكرية دولية، من بينها واحدا مع الجزائر، في ميادين تدريب على أراضيها.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن وزارة الدفاع، أن 8 مناورات ستقام على الأراضي الروسية منها مناورة عسكرية روسية جزائرية مشتركة، وتمرين مشترك مع وحدات من قوات الانتشار السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى “فرونتير 2023” ، وتمرين روسي منغولي مشترك “سيلينجا 2023” وروسي مشترك، وتمرين روسي فيتنامي مشترك.

كما سيجرى خارج روسيا ، على أراضي أرمينيا ، مناورات مشتركة لوحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضحت وسائل إعلام روسية أنه سيتم العمل على قضايا التخطيط المشترك للعمليات العسكرية، وإجراءات التفاعل بين ممثلي المقر ووحدات القوات البرية للدول المشاركة، وكذلك الإجراءات التكتيكية لتحييد التكوينات المسلحة غير الشرعية المشروطة”

وقالت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن جميع المناورات المخطط لها ستكون ذات طبيعة لحفظ السلام ومكافحة الإرهاب.

واستضافت روسيا، العام الماضي، مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان “فوستوك 2022″، بمشاركة جيوش 14 دولة.