مناورات عسكرية مغربية-فرنسية قرب الحدود الجزائرية

تجري القوات الفرنسية مناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها المغربية بمنطقة الرشيدية، قرب الحدود مع الجزائر.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية ووكالة الأنباء الفرنسية، فقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان الإثنين، إن مناورات مشتركة مغربية فرنسية تجري منذ الفاتح من شهر مارس الجاري حتى 25 مارس في منطقة الرشيدية شرق البلاد.

وقالت القيادة المغربية إن التمرين العسكري المشترك مع فرنسا “يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية. ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي”.