منتجات جزائرية تثير اهتمام النرويج.. وهذه مجالات التعاون

توجه نحو توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. السفيرة تيريز لوكن غزيل:

أكدت سفيرة النرويج في الجزائر أهمية الشراكة المبرمة مع الجزائر في عدد من القطاعات الإستراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطاقات المتجددة وصناعة السفن وتحلية مياه البحر، إلى جانب اهتمام متزايد بالمنتجات الجزائرية في مختلف المجالات الصناعية، بما يعكس توجها نحو توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويع مجالاته.

وأكدت سفيرة مملكة النرويج بالجزائر، تيريز لوكن غزيل، خلال كلمة ألقتها مساء الأحد بمقر الإقامة النرويجية بالجزائر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني النرويجي، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم كريمة باكير طافر وسفراء وشخصيات دبلوماسية وازنة أن العلاقات الجزائرية-النرويجية تتطور بشكل إيجابي قائم على شراكة عملية ترتكز أساسا على قطاع الطاقة، باعتباره مجالا محوريا يجمع البلدين باعتبارهما فاعلين مهمين في هذا القطاع على المستوى الدولي.

الطاقة والطاقات المتجددة وبناء السفن وتحلية المياه في صدارة تطلعات الشراكة

وأشارت السفيرة إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي تفرض اليوم تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي، مؤكدة أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا يمثل عنصرا أساسيا لدعم مشاريع مشتركة قادرة على الاستجابة للتحولات العالمية في هذا المجال.

كما أبرزت أن التعاون بين الجزائر والنرويج يمتد إلى قطاعات أخرى واعدة، من بينها صناعة السفن والقطاع البحري وتحلية مياه البحر، وهي مجالات ترى فيها النرويج فرصا مهمة لتطوير شراكات استثمارية مع الجزائر.

وفي السياق ذاته، لفتت السفيرة إلى اهتمام النرويج بالمنتجات المصنعة في الجزائر، معتبرة أن هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة لتعزيز التبادل وتوسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، معترفة بالإمكانات التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال.

كما تطرقت إلى التعاون الثقافي بين سفارات النرويج ودول الشمال الأوروبي بالجزائر الدانمارك والسويد وفنلندا، من خلال فعاليات مشتركة مثل “الأسبوع السينمائي النوردي” والتحضير للدورة الثالثة من “اليوم النوردي” المخصص لمناقشة قضايا التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والذي سيكون يوم 21 ماي الجاري.

وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة متانة العلاقات الثنائية، معربة عن تطلعها إلى تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار الشراكة الجزائرية-النرويجية نحو مزيد من التطور والاستدامة.