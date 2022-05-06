 منتجات “نونورس” متوفرة في السوق.. ولا زيادة في الأسعار

مسير الشركة عثمان العربي يؤكد:

أكدت شركة “نونورس” لإنتاج العسيلة والسكاكر وفرة منتجاتها في السوق بأسعار في متناول الزبون ودون أي زيادات، رغم ارتفاع التكاليف جراء زيادة أسعار المواد الأولية، مشددة على أن منتجاتها ستظل دائما في خدمة الزبون، حيثما وجد بمختلف ربوع الجزائر.

ويؤكد مسير شركة “نونورس” عثمان العربي في بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، أن منتجات الشركة التي شهدت إقبالا واسعا طيلة شهر رمضان وفترة العيد، وعرفت طلبا عاليا من قبل الزبائن بالنظر إلى الجودة العالية والنوعية الممتازة التي تتسم بها، لا تزال اليوم في متناول الزبون بأسعار معقولة وتتلاءم والقدرة الشرائية للزبون الجزائري، خاصة في ظل هذه الفترة الصعبة التي شهدت ارتفاعا حادا في أسعار كافة المنتجات، مشددا على أن “نونورس” لطالما رافقت الزبون الجزائري لعقود من الزمن تجاوزت نصف قرن، وستقف ألى جانبه خلال المرحلة المقبلة.

ويعتبر عثمان العربي أن ظروف العمل اليوم تحسنت جزئيا في ظل شبه اختفاء وباء كورونا الذي القى بظلاله على عملية الإنتاج والتسويق ونشاط العمال طيلة سنتين من الزمن، خاصة وان مصانع “نونورس” متواجدة بولاية البليدة أين سجلت أول حالة بالجزائر، فالبليدة كانت الولاية التي شهدت غلقا كليا مع بداية تفشي الفيروس.

وكانت قد فرضت شركة نونورس بروتوكول صحي داخل الشركة والمصنع لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة العمال عبر إلزامية ارتداء الكمامة وتوفير المعقمات بكميات كافية وضمان التباعد بين العمال والموظفين ومنع الاكتظاظ والتجمعات وتوفير نقل العمال في ساعات الحجر الصحي، وهو ما مكنها من تفادي إصابة طاقمها بالفيروس في وقت شهد الوباء استفحالا خطيرا في أوساط الشركات والمصانع الأخرى.

هذا وتنتج شركة نونورس “العسيلة” وماء الزهر وجوز الهند وسكر مسحوق ومسحوق الذرة، الكاكاو ومسحوق السكر وماء الورد و”سيرو”، في انتظار الكشف عن منتجات جديدة مستقبلا.