منتجون يُبشرون بتراجع أسعار اللحوم البيضاء

بعدما شهدت ارتفاعا مع بداية رمضان

أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية الدواجن، علي بن شايبة، أن أسعار اللحوم البيضاء ستعرف انخفاضا ملحوظا مع نهاية الأسبوع الثاني لشهر رمضان، بعد أن زاد الطلب عليها في الأسبوع الأول لنفس الشهر بنسبة تفوق 50 بالمائة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام ما بين 500دج و550دج.

وحدد ذات المتحدث، أسباب ارتفاع الأسعار في سوق اللحوم البيضاء، في ثلاث نقاط، وهي الزيادة في الطلب عليها، وغلاء اللحوم الحمراء وعدم القدرة على شرائها من طرف الكثير من الجزائريين، وانتشار الأمراض الفيروسية بين الدواجن.

وقال شايبة، في تصريح لـ”الشروق”، إن نشاط 70 بالمائة من مربي الدواجن دون وثائق، وراء عدم ضبط الأرقام والإحصائيات المتعلقة بسوق اللحوم البيضاء، حيث ستبدأ الفدرالية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة، خلال الأيام المقبلة، في إحصاء مربي الدواجن الذين ينشطون خارج القانون، أو الذين لا يملكون بطاقة مهني، والشروع في التخطيط والنظرة الاستشرافية على كمية الإنتاج في قطاع اللحوم البيضاء.

وأفاد علي بن شايبة، بأن بعض الأمراض التي عرفت انتشارا وسط الدواجن في الشهور الأخير، غير معروفة المصدر والأسباب، بينها بكتيريا غريبة، وهو ما أدى إلى خسائر وسط المربين، الذين تكبدوا تكاليف مالية باهظة فعجزوا عن مواصلة النشاط، مشيرا أن تربية الديك الرومي تراجعت بسبب زيادة الطلب على لحوم الدواجن.

وفي ما يتعلق بمادة البيض، أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لتربية الدواجن، علي بن شايبة، أن سعر الصفيحة المتكونة من 30 حبة، أصبح خلال الأسبوع الأول يدور في حدود 500دج، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من هذا السعر في الأسابيع القادمة، إذ بحسبه، هناك وفرة بعد الزيادة في تربية الدجاج البيوض.

وفي ما يتعلق بأسعار الدجاج الحي، أكد شايبة، أنها تتراوح في الغالب بين 380 دج إلى 400دج، وتتواجد بعض المزارع الخاصة تقبل عليها العائلات لشراء الدجاج الحي بحثا عن انخفاض الأسعار والنوعية.