منتج جديد لإسمنت الشلف يحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية

حصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية (CE) لمنتجها الجديد “جيكا بيطون”.

وسيضاف هذا المنتوج إلى أربعة أنواع أخرى من الإسمنت، التي تحصلت على ذات الشهادة في وقت سابق، حسب ما أوضحه مدير المؤسسة جمال سوالمية.

وقال سوالمية لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المنتج المتحصل على الشهادة الأوروبية هو إسمنت بورتلاندي للخرسانة عالية الأداء، وهو مخصص للمناطق ذات الجو البارد.

وتنتج مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف سبع منتجات من الإسمنت (4.2 مليون طن) والكلينكر (3.6 مليون طن)، وقد حصلت 5 منها على شهادة مطابقة المعايير والمقاييس الأوروبية، يضيف المتحدث.