-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

منتج جديد لإسمنت الشلف يحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
منتج جديد لإسمنت الشلف يحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية
أرشيف
إسمنت "جيكا"

حصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية (CE) لمنتجها الجديد “جيكا بيطون”.

وسيضاف هذا المنتوج إلى أربعة أنواع أخرى من الإسمنت، التي تحصلت على ذات الشهادة في وقت سابق، حسب ما أوضحه مدير المؤسسة جمال سوالمية.

وقال سوالمية لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المنتج المتحصل على الشهادة الأوروبية هو إسمنت بورتلاندي للخرسانة عالية الأداء، وهو مخصص للمناطق ذات الجو البارد.

وتنتج مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف سبع منتجات من الإسمنت (4.2 مليون طن) والكلينكر (3.6 مليون طن)، وقد حصلت 5 منها على شهادة مطابقة المعايير والمقاييس الأوروبية، يضيف المتحدث.

مقالات ذات صلة
وزارة الفلاحة تؤكد وفرة الذرة والصويا الموجّهة لتغذية الدواجن

وزارة الفلاحة تؤكد وفرة الذرة والصويا الموجّهة لتغذية الدواجن

قيود أمريكية على واردات الدواجن الفرنسية

قيود أمريكية على واردات الدواجن الفرنسية

بورصة الجزائر: إطلاق قرض سندي لفائدة “المغاربية للإيجار المالي”

بورصة الجزائر: إطلاق قرض سندي لفائدة “المغاربية للإيجار المالي”

سوق السيّارات الجزائريّة تثير اهتمام الشركات الكورية

سوق السيّارات الجزائريّة تثير اهتمام الشركات الكورية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد