منتخبات إيطاليا وبلجيكا وكرواتيا والسويد طلبت مواجهة “الخضر”

بلماضي ينفي اعتزال "الحرس القديم" ويُصرّح

قال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي إن “الخضر” يُمكنهم خوض مقابلة ودّية أو مقابلتَين، عشية كأس العالم 2022.

وتحتضن قطر منافسة المونديال، ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

وأوضح بلماضي أن “الفاف” استلمت مُؤخّرا طلبات تنظيم مقابلات ودّية أمام “محاربي الصّحراء”، من اتحادات الكرة لِإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا والسويد.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” في مقابلة إعلامية أدلى لها للقناة الإلكترونية لـ “الفاف”، الإثنين، أن المنتخب الوطني يُمكنه مواجهة أحد هذه الفرق الأربعة المذكورة آنفا أو غيرها، ودّيا في الفترة التي تسبق تنظيم كأس العالم. عِلما أن “الفيفا” ما زالت لم تضبط بعد أجندة شهر نوفمبر 2022، حيث تبقى فترة نهاية سبتمبر القادم آخر موعد للمقابلات الدولية حدّدته بِهذا الشأن.

واختتم بلماضي تصريحاته قائلا إن “الفاف” لم تُرسّم أي لقاء ودّي، ولكن لاعبيه مستعدّون لِخوض مواجهة أو مواجهتَين ودّيتَين في الأيّام الأخيرة التي تسبق إقامة المونديال، وشهر نوفمبر تحديدا.

وإذا كان المنتخب الوطني بِمعية إيطاليا والسويد سيغيبون عن كأس العالم 2022، فإن فريقَي بلجيكا وكرواتيا يُشاركان في هذه المنافسة.

في سياق آخر، قال بلماضي إن المنتخب الوطني سيلعب ضد النيجر بِذهنية الفوز، وحصد تأشيرة التأهّل مُبكرا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2023، مع كامل الاحترام للمنافس.

ونفى بلماضي أن يكون بعض عناصره الذين ينتمون إلى ما يُسمّى بـ “الحرس القديم” أو “المُخضرمين”، قد اعتزلوا اللّعب الدولي. وقال إن أيّ لاعب يُمكنه تقديم اللّمسة الفنية المطلوبة، لن يتردّد في توجيه الدّعوة إليه. وضرب مثلا بِبغداد بونجاح وجمال بلعمري وسفيان فغولي. بينما شدّد على أن رياض محرز وسعيد بن رحمة غابا عن المواجهات الثلاث الأخيرة للنخبة الوطنية، بِداعي الإصابة.

وعن إمكانية جلب لاعبين مغتربين جدد (حسام عوار، أمين غويري، ريان آيت نوري…)، عاد بلماضي إلى الوراء لِيترحّم على رجال فريق جبهة التحرير، ويدعو الله بِأن يحفظ الأحياء منهم. وقال إن هؤلاء الأبطال هم الوحيدون الذين التحقوا بِصفوف المنتخب الوطني، دون حسابات تُذكر.

وتابع الناخب الوطني يقول بِهذا الصدد، إنه لا يُريد التعمّق أكثر في هذا الموضوع، وأيضا لن يضغط على أحد لِارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”، دون أن يذكر الأسماء.

وعن الوافدين السبعة الجدد الذين حضروا مقابلات أوغندا وتنزانيا وإيران، ثمّن بلماضي مشاركاتهم، وأشاد بِسرعة اندماجهم مع لاعبي المنتخب الوطني، ورغبتهم الجامحة في تقديم الأفضل، والبرهنة على أنهم جديرون بِتمثيل ألوان “الخضر”.