منتخبات عالمية تريد مواجهة الخضر قبل مونديال قطر

تتقدمها بلجيكا وفرنسا

أبدت عدة اتحادات أوروبية كبيرة رغبتها في مواجهة المنتخب الوطني وديا، خلال مرحلة تحضيراتها للمونديال، بعد إخفاق أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، في تحقيق حلمهم في الصعود إلى كأس العالم.

كشفت مصادر إعلامية عن رغبة عدة منتخبات أوروبية في مواجهة، المنتخب الوطني، خلال فترة تحضيراتها للمشاركة في كأس العالم، المقررة بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري في قطر.

وحسب ذات المصادر، فإن المنتخب البلجيكي بقيادة نجمه، كيفين دوبروين، يأتي في مقدمة هذه المنتخبات التي تريد التباري وديا أمام الخضر، حيث يريد لعب مباراة ودية أمام رفاق القائد رياض محرز، خلال المواعيد الدولية القادمة، خاصة بعدما أن أوقعت قرعة المونديال القطري منتخب الشياطين الحمر في مجموعة المنتخب المغربي، والذي يشبه كثيرا المنتخب الوطني، من ناحية الفرديات العالية التي يضمها في صفوفه، هو ما دفع الاتحاد البلجيكي إلى التفكير في ترتيب لقاء ودي ضد المنتخب الوطني الجزائري خلال فترة إعداده لكأس العالم.

ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد الكرواتي لكرة القدم الذي يرغب هو الآخر، في مواجهة المنتخب الوطني خلال فترة تحضيراته للمونديال القطري، لتقارب مستواه مع مستوى منتخب أسود الأطلس، المغرب، الذي وضعته أيضا قرعة كأس العالم مع منتخبات المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كندا وبلجيكا.

وأضافت ذات المصادر أن الاتحاد الفرنسي هو الآخر يريد برمجة مباراة ودية بين الديكة والمنتخب الوطني الجزائري، في مرحلة التحضيرات إلى كأس العالم. بعدما أن أوقعته قرعة كأس العالم في مواجهة المنتخب التونسي، وعلى الرغم من الاختلاف الكبير الموجود ما بين المنتخبين الجزائري والتونسي في المستوى الفني وأسلوب اللعب، إلا أن اتحادية لوغريت تفكر في برمجة مباراة ودية ما بين رفاق كيليان مبابي ورياض محرز. لكن رغبة الطرف الفرنسي قد تصطدم بأمور أخرى خارجة عن النطاق الرياضي تجعل من الصعب ترتيب لقاء ودي بين المنتخبين في الفترة الحالية. وبنفس المجموعة، يريد المنتخب الدانمركي مواجهة الخضر وديا، لتقارب خصائص لاعبي المنتخب التونسي مع المنتخب الوطني الجزائري.

ومما لا شك فيه، فإن اتحادات كروية أخرى ستنظم لهذه المنتخبات في الأيام القادمة، من أجل مواجهة المنتخب الوطني، سواء كانت أوروبية أم من أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والبرازيل.