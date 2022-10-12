منتخبان آخران يتأهّلان لـ “كان” الأشبال بِالجزائر

تأهّل، الأربعاء، منتخبان آخران لِنهائيات البطولة الإفريقية أشبال، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر في أفريل 2023.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من منتخبَي جنوب السودان والصومال لِفئة أقلّ من17 سنة.

جاء ذلك بعد بلوغ منتخبَي جنوب السودان والصومال المباراة النهائية، في تصفيات منطقة وسط- شرق إفريقيا.

وفاز منتخب جنوب السودان على نظيره التنزاني بِواقع ركلات الترجيح (3-4)، بعد انتهاء مباراة نصف النهائي بِنتيجة التعادل (1-1). وانتصرت الصومال على أوغندا بِواقع ركلات الترجيح (7-8)، عقب انتهاء مواجهة المربع الذهبي بِنتيجة التعادل (1-1).

وهكذا بات عدد المنتخبات التي ستُشارك في “كان” الأشبال 2023، ثمانية فرق، وهي: الجزائر ومصر ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنيغال ومالي وجنوب السودان والصومال. عِلما أن النهائيات تُجرى بِحضور 12 منتخبا لِفئة أقلّ من 17 سنة.

وبقيت 4 تأشيرات في المزاد: نصفها من منطقة جنوب القارّة السمراء، وتُجرى تصفياتها ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. والنصف الآخر من منطقة وسط إفريقيا، التي لم يُضبط تاريخ تصفياتها بعد.

قدوم السنيغال ومالي

تأهّل منتخبا السنيغال ومالي فئة الأشبال لِبطولة إفريقيا الخاصة بِهذا الصّنف، نسخة الجزائر 2023.

وتحتضن الجزائر نهائيات هذه المنافسة لِفئة أقلّ من17 سنة، في فترة ما بين الـ 8 والـ 30 من أفريل 2023.

وبلغ منتخبا السنيغال ومالي المباراة النهائية لِتصفيات “كان” الأشبال، عن المنطقة الأولى لِغرب إفريقيا، الفوج الثاني.

وفازت السنيغال بِواقع ركلات الترجيح (6-5) على سيراليون، بعد انتهاء مباراة نصف النهائي بِنتيجة التعادل السلبي. وتغلّبت مالي على موريتانيا بِثنائية نظيفة. على أن يتبارى المنتخبان السنيغالي والمالي في النهائي هذا الأحد.

ولُعبت المقابلتان بِموريتانيا مساء وسهرة الجمعة، حيث تنصّ لوائح المنافسة على تأهّل المنتخبَين اللّذَين يُنشّطان المباراة النهائية، للبطولة الإفريقية أشبال.

وهكذا بات عدد المنتخبات التي حجزت مقعدا في “كان” الأشبال 2023، ستّة فرق، وهي: الجزائر ومصر ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنيغال ومالي. عِلما أن النهائيات تُجرى بِحضور 12 منتخبا لِفئة أقلّ من 17 سنة.

فتح تحقيق

أمر وزير الرياضة الليبيري زوغار ويلسون بِفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، بعد إقصاء “الكاف” لِمنتخب بلاده لِكرة القدم أشبال من بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وأقصت “الكاف” أشبال ليبيريا من تصفيات “كان” صنف أقلّ من 17 سنة، المنافسة التي تُجرى نهائياتها بِالجزائر في أفريل 2023، وذلك بِسبب الغشّ في أعمار اللاعبين.

وقال الوزير زوغار ويلسون: “هذا غير مقبول على الإطلاق بِالنسبة لنا. لقد تسبّب في إحراج للبلاد. يجب محاسبة المسؤولين”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية على لسان وزير الرياضة الليبيري، الأربعاء، قوله إنه غاضب، خاصة وأن رئيس بلاده (جورج ويه) لاعب سابق في كرة القدم، وحاز جائزة “الكرة الذهبية” (العالمية) عام 1995.

وأضاف أن مسؤولي اتحاد الكرة الليبيري اعتمدوا على شهادات أولياء اللاعبين في تدوين أعمارهم، بدلا من إجراء فحص طبي بِالرّنين المغناطيسي. مُشيرا إلى أن الغش سببه الرّغبة في النجاح الرياضي للاعبين وتحسين الوضعية الاجتماعية لِأسرهم.

وطالب وزير الرياضة الليبيري زوغار ويلسون اللجنة المعنية بِأن لا تتجاوز مدّة التحقيق 60 يوما من الآن.

إقصاء ثلاثة منتخبات

أقدمت “الكاف” على إقصاء منتخبات جيبوتي والسودان وليبيريا لِأقلّ من 17 سنة، من تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، بِسبب الغش في أعمار اللاعبين.

وتحتضن الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا لِصنف الأشبال، في شهر أفريل 2023.

ولجأ اتحاد شرق ووسط إفريقيا لِكرة القدم إلى الفحص الطبي عن طريق الرّنين المغناطسي، وتبيّن فيما بعد وجود لاعبين في صفوف منتخبَي جيبوتي والسودان، تتجاوز أعمارهم 17 سنة. وهو ما أجبر “الكاف” على إقصاء الفريقَين.

وأعادت “الكاف” سحب القرعة الخاصّة بِهذه المنقطة، حيث تشكّل الفوج الأوّل من منتخبات إثيوبيا والصومال وتنزانيا، وضمّت المجموعة الثانية فرق أوغندا والبورندي وجنوب السودان. وبعد إجراء ثلاث جولات من الدور الأوّل، يتأهّل رائد ووصيف كل فوج لِمحطّة النصف النهائي. وعقب إقامة هذا الدور، يحجز المنتخبان اللّذان يُنشّطان المباراة النهائية تأشيرتَي المشاركة في “كان” الجزائر 2023 للأشبال.

ودوّن اتحاد غرب إفريقيا لِكرة القدم الملاحظة السلبية ذاتها تُجاه منتخب ليبيريا، فأبعدت “الكاف” هذا الفريق عن التصفيات.

وبِإقصاء ليبيريا، تأهّل منتخبا موريتانيا وسيراليون “آليا” للدور نصف النهائي، عن الفوج الأوّل. في انتظار أن يُرافقهما منتخبان آخران عن المجموعة الثانية للمنطقة الغربية “أ”، المُشكّلة من السنيغال ومالي وجزر الرأس الأخضر. على أن يحجز منتخبا المباراة النهائية تأشيرتَي المُشاركة في “كان” الجزائر 2023 لِصنف أقلّ من 17 سنة.

تأهّل 4 منتخبات

حجزت أربعة منتخبات إفريقية للأشبال مقعدا لها، في نهائيات البطولة القارية لِهذه الفئة نسخة 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم، في أفريل 2023.

وفضلا عن الجزائر مستضيفه “كان” صنف أقلّ من17 سنة، تأهّلت منتخبات مصر عن منطقة شمال إفريقيا، وبوركينا فاسو رفقة نيجيريا عن منطقة غرب إفريقيا الفوج “ب”.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة، التقني رزقي رمان.

وتبقى في المزاد 8 تأشيرات أخرى، تُلعب مقابلاتها لاحقا، عن مناطق غرب إفريقيا الفوج “أ”، ووسط القارّة السّمراء، وشرق إفريقيا، وجنوب القارّة السّمراء.

وتُقام البطولة الإفريقية أشبال نسخة الجزائر 2023، بِحضور 12 منتخبا، يُقسّمون على 3 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين حازا الرّتبة الثالثة.

وتفتكّ المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي، تأشيرات تمثيل إفريقيا في مونديال الأشبال، المُبرمج بِالبيرو في النصف الثاني من عام 2023.