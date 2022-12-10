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رياضة

منتخبان آخران يتأهّلان لـ “كان” الأشبال بِالجزائر

علي بهلولي
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منتخبان آخران يتأهّلان لـ “كان” الأشبال بِالجزائر

تأهّل منتخبان آخران لِنهائيات كأس أمم إفريقيا أشبال، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 8 والـ 30 من أفريل 2023.

وتعرف نسخة الجزائر لِأوّل مرّة مشاركة 12 منتخبا لِفئة أقلّ من 17 سنة، بعدما كانت المشاركة تقتصر على 8 فرق وطنية.

وحجز منتخبا جنوب إفريقيا وزامبيا للأشبال بطاقة التأهّل، بعد بلوغهما سهرة الجمعة نهائي تصفيات منطقة جنوب القارّة السّمراء.

وفازت جنوب إفريقيا على مالاوي بـ (1-5)، وانتصرت زامبيا على بوتسوانا بـ (4-2)، في مقابلتَين بِرسم محطّة نصف النهائي.

وقبل فريقَي جنوب إفريقيا وزامبيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، تأهّلت منتخبات الجزائر (مُستضيف البطولة)، والسنيغال، ونيجيريا، ومالي، وبوركينا فاسو، والمغرب، والصومال، وجنوب السودان.

وبقيت تأشيرتان في المزاد، حيث تُجرى التصفيات في النصف الأوّل من جانفي المقبل، وتهمّ منتخبات منطقة وسط إفريقيا، وهي: الكاميرون (مُستضيفة التصفيات)، والكونغو الديموقراطية، والكونغو برازافيل، وغينيا الاستوائية، والغابون، جمهورية إفريقيا الوسطى، والتشاد، وساوتومي وبرانسيب.

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