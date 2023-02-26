منتخبا إيران والعراق يُواجهان روسيا “رغم أنف” الفيفا والأوروبيين

يلعب منتخب روسيا لِكرة القدم مقابلتَين ودّيتَين أمام نظيرَيه الإيراني والعراقي في الـ 23 من والـ 27 من مارس المقبل، على التوالي.

وتُجرى المباراة الأولى بِالعاصمة الإيرانية طهران، وتُقام المواجهة الأخيرة بِمدينة سوتشي الرّوسية. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الأحد.

وكانت “الفيفا” ضد أدرجت محطّة أواخر مارس 2023 ضمن أجندتها للمقابلات الدولية الرّسمية والودّية.

وقبل ذلك، كان منتخب روسيا مُعاقبا من قبل “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، بِسبب الحرب الأوكرانية.

وكانت مواجهة المُضيّف الكرواتي في الـ 14 من نوفمبر 2021، في إطار تصفيات كأس العالم 2022، آخر مباراة رسمية لِمنتخب روسيا.

وتأهّل منتخب روسيا إلى مرحلة مواجهات السدّ المُبرمجة في مارس 2022، وهي المحطّة التصفوية الختامية المُؤهّلة إلى المونديال القطري، لكن “الفيفا” تدخّلت بِضغطٍ قويٍّ من الأوروبيين وأقصت الرّوس.

واكتفى المنتخب الرّوسي بعدها بِإجراء 3 مقابلات ودّية في سبتمبر ونوفمبر الماضيَين، أمام فرق وطنية تنتمي إلى بلدان انشقّت عن الاتحاد السوفياتي سابقا، وهي: قيرغيزستان وطاجكستان وأوزباكستان.