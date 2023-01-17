منتخبا النيجر وموريتانيا آخر الواصلين إلى وهران

حل صبيحة الثلاثاء بمطار أحمد بن بلة الدولي بمحطته الجوية الجديدة منتخب النيجر، حيث كان في استقباله رئيس لجنة التنظيم المحلية ياسين بن حمزة، بالإضافة إلى مدير الشبيبة والرياضة سيافي ياسين، وبعض الممثلين عن السلطات المحلية..

حيث سيدخل منتخب النيجر غمار المنافسة الجمعة المقبل عندما يلاقي بملعب ميلود هدفي نظيره الكونغولي على الساعة الثامنة ليلا، في حين يكون منتخب موريتانيا قد حل بوهران ليلة الثلاثاء بمطار أحمد بن بلة كآخر الواصلين لمنافسة شان 2022، علما وأنهم سيلعبون الجمعة أيضا على الساعة الخامسة أمام أنغولا عن المجموعة الرابعة، واختار المرابطون فندق الباي المعروف باسم الشيراطون للإقامة فيه، فيما سيقيم منتخب النيجر على مستوى فندق “الباشا”.