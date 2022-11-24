-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
قضية جمال بن سماعيل: محكمة الدار البيضاء تصدر أحكامها
الجزائر

منتخبون فرنسيون بالجزائر للقاء المجاهدين

الشروق أونلاين
  • 340
  • 0
منتخبون فرنسيون بالجزائر للقاء المجاهدين
ح.م

شرع، الأربعاء، وفد من المنتخبين الفرنسيين لبلدية فينيسو بليون في زيارة ثقافية إلى الجزائر تدوم خمسة أيام.

وسيقوم أعضاء الوفد خلال الزيارة بعقد لقاءات مع مجاهدين من الثورة التحريرية وزيارة عدد من المواقع التاريخية والثقافية.

وتشكل زيارة الوفد، المكون من منتخبين عن “المجموعة الشيوعية الجمهورية” والحزب الشيوعي الفرنسي، والتي تتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، فرصة لتكريم أصدقاء الجزائر الذين وقفوا إلى جانب الثورة التحريرية إبان الاحتلال الفرنسي.

كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من المواقع التاريخية والثقافية من بينها مدينة القصبة العتيقة وسجن سركاجي ومتحف الفنون الجميلة ومتحف الباردو وحديقة التجارب.

مقالات ذات صلة
الإفراج عن التمويل الإسلامي وتقليص آجال دراسة القروض

الإفراج عن التمويل الإسلامي وتقليص آجال دراسة القروض

الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة مدعوة لتقديم مشاريعها

الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة مدعوة لتقديم مشاريعها

الانجليزية تزيح الفرنسية من واجهات محلات بالمدن الجديدة

الانجليزية تزيح الفرنسية من واجهات محلات بالمدن الجديدة

تراجع لافت لحالات العنف ضد المرأة في الجزائر

تراجع لافت لحالات العنف ضد المرأة في الجزائر

هذه شروط وكيفيات التسجيل لامتحاني “البيام” و”البكالوريا”

هذه شروط وكيفيات التسجيل لامتحاني “البيام” و”البكالوريا”

مسؤول: توزيع أراضي صحراوية على المستثمرين بهذه الولايات

مسؤول: توزيع أراضي صحراوية على المستثمرين بهذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد