منتخبون فرنسيون بالجزائر للقاء المجاهدين

شرع، الأربعاء، وفد من المنتخبين الفرنسيين لبلدية فينيسو بليون في زيارة ثقافية إلى الجزائر تدوم خمسة أيام.

وسيقوم أعضاء الوفد خلال الزيارة بعقد لقاءات مع مجاهدين من الثورة التحريرية وزيارة عدد من المواقع التاريخية والثقافية.

وتشكل زيارة الوفد، المكون من منتخبين عن “المجموعة الشيوعية الجمهورية” والحزب الشيوعي الفرنسي، والتي تتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، فرصة لتكريم أصدقاء الجزائر الذين وقفوا إلى جانب الثورة التحريرية إبان الاحتلال الفرنسي.

كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من المواقع التاريخية والثقافية من بينها مدينة القصبة العتيقة وسجن سركاجي ومتحف الفنون الجميلة ومتحف الباردو وحديقة التجارب.