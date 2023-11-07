منتخبون وموظفون بالمسيلة يتقاضون منح المعوزين

رئيس بلدية ضمن المتهمين

التمس الاثنين ممثل النيابة العامة، بمحكمة الجنح في عين الملح بالمسيلة، تسليط عقوبات تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات حبسا نافذا ضد منتخبين وموظفين ببوسعادة، بينهم 11 التمست في حقهم عقوبة 4 سنوات، في قضية التلاعب بالإعانات المالية الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان التي شهدتها بوسعادة خلال شهر رمضان من سنة 2022.

وحسب ما علمته “الشروق”، فقد تم التماس 6 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا الأمين العام السابق و4 سنوات حبسا نافذا ضد أعضاء منتخبين من بينهم نائبا “المير”، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وأعضاء من اللجنة، رئيس لجنة المالية، رئيس لجنة الثقافة، مندوبو فروع بلدية، وُجهت لهم تهم، منها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وغيرها.

وبالعودة إلى وقائع القضية، التي حركها الوالي السابق عبد القادر جلاوي، فإنه إثر ورود معلومات تفيد باستفادة منتخبين وزوجاتهم وأقاربهم وموظفين من المنحة الخاصة بالعملية التضامنية لسنة 2022، من دون وجه حق، وهو ما تطلب من ذات المسؤول فتح تحقيقات إدارية وتحويل الملف إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، التي كلفت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للتحقيق، والسماع إلى إفادات العشرات من الموظفين والمنتخبين المحليين والمستفيدين ومنه تحويل الملف إلى النيابة التي جدولت القضية على مستوى محكمة عين الملح.

وفي ذات السياق، بينت التحقيقات الإدارية التي تكفل بها مفتشون من المفتشية العامة بالولاية وكذا الأمنية، وقوع تجاوزات في توزيع منحة رمضان المقدرة بـ1 مليون سنتيم، من خلال قيام بعض المنتخبين المحليين الجدد بإدراج أنفسهم وزوجاتهم وأبنائهم ومقربين منهم، وممن يحملون معهم نفس اللقب العائلي، للاستفادة من المنحة المخصصة للمعوزين والأرامل والأيتام والفئات الهشة ومحدودي الدخل، رغم إعادة البعض منهم لتلك المبالغ. وينتظر أن يُنطق بالأحكام في 13 نوفمبر الجاري.